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بان كى مون يدين تفجير شاحنة ملغومة بمعسكر للشرطة الليبية

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بان كى مون يدين تفجير شاحنة ملغومة بمعسكر للشرطة الليبية بان كى مون يدين تفجير شاحنة ملغومة بمعسكر للشرطة الليبية

>أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون مساء الخميس استهداف معسكر للشرطة فى مدينة زليتن شمال غربى ليبيا بشاحنة مفخخة وهو ما أسفر عن سقوط 70 قتيلا على الأقل.

وقال المتحدث باسم بان كى مون إن الأمين العام يدين ذلك الهجوم وكذلك أيضا الهجمات المتواصلة من جانب تنظيم داعش فى منشآت النفط القريبة من ميناء السدرة النفطى.

ودعا بان إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية "كأفضل حل لليبيين لكى يواجهوا الإرهاب بكل أشكاله".

كانت شاحنة محملة بالمتفجرات قد اصطدمت أمس الخميس ببوابة معسكر للشرطة فى زليتن يستخدم لتدريب خفر السواحل ، ويعتقد أن معظم الضحايا من رجال الشرطة.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن يعتقد أن التفجير نفذه موالون لتنظيم داعش.
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