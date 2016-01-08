إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بمحافظة البحيرة، جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع إتجاه الإسكندرية، أمام عزبة الدكسوسية دائرة مركز شرطة إيتاى البارود.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 2895 ب ى ج " أجرة " قيادة " محمد حمدى عبدالعزيز العطار "سائق"، ومقيم بشارع أبو الريش قسم دمنهو، وسيارة نقل مجهولة فر قائدها هارباٍ بها عقب الحادث، أثناء سير السيارة الأولى إصطدمت بها الثانية من الخلف، ما أدى لإنقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 من مستقلى السيارة الأولى، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام للعلاج، وتحرر المحضر 1488/2016 جنح المركز.