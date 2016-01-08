بالصور.. نقابة المعلمين تكرم المحالين للمعاش فى بسيون بالغربية

نظمت اللجنة النقابية للمعلمين بمركز بسيون حفلاً لتكريم المعلمين المحالين للمعاش بعنوان "يوم الوفاء".

وألقى إسماعيل الصعيدى رئيس اللجنة النقابية ببسيون، كلمة رحب فيها بالحضور وأكد فيها حرص واهتمام اللجنة النقابية بأبناء المركز من المعلمين وأسرهم والوقوف بجانبهم والتحدث بصوتهم وتوصيل رسالتهم لصناع القرار.

من جانبه ألقى عصام الخليفى مدير عام إدارة بسيون، كلمة أكد خلالها اهتمام القيادة السياسية والوزارة بالمعلمين والعمل على حل مشكلاتهم فى أسرع وقت وذلك بالتعاون مع نقاباتهم.

وأكد المهندس المتولى نوفل نقيب المعلمين بطنطا أن المعلمين بالغى سن التقاعد هم الرواد أصحاب العطاء المتواصل طوال سنوات خدمتهم لتأدية أنبل رسالة وهى رسالة التربية والتعليم وبناء الأجيال.

كما أعرب نوفل عن عظيم امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته للمعلمين وحرصه على تحسين أوضاعهم المادية والأدبية، مضيفًا أن النقابة الفرعية بالغربية ستبقى دائمًا على خطها القومى المسئول وستبذل قصارى جهدها وستواصل مسيرة العطاء ابتغاء مرضاة الله وخدمة للوطن ولاسيما جموع المعلمين مؤكدًا أن المعلمين يقفون مع سيادته وحوله صفًا واحدًا فى تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصرنا الغالية.

حضر الحفل المهندس المتولى نوفل نقيب المعلمين بالغربية وعبد المنعم العابد أمين النقابة الفرعية بطنطا وعلام صابر عضو نقابة المعلمين بمركز طنطا والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة بسيون وعبد المنعم العابد أمين النقابة الفرعية بطنطا وأعضاء مجلس النواب عن دائرتى بسيون وقطور العميد حمادة القسط وخالد مصباح وفؤاد حسب الله وسامح فتحى حبيب وسامى الشافعى أمين اللجنة النقابية بثانى طنطا والجوهرى زين الدين رئيس اللجنة النقابية بمركز طنطا.

واختتم الحفل بتكريم 60 معلمًا ومعلمة من المحالين للمعاش وتوزيع الجوائز على المكرمين وشهادات التقدير .



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