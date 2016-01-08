مهاب مميش: 76 مليون طن مواد بترولية عبرت قناة السويس الجديدة خلال 11 شهر

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال شهدت خلال الـ11 شهراً الماضية من يناير إلى نوفمبر 2015، عبور 76 مليون و104 ألف طن مواد بترولية شملت البترول الخام والبنزين والسولار والنافت والمازوت، مقابل 70 مليون و249 ألف طن مواد بترولية عبرت فى نفس الفترة من عام 2014 بزيادة قدرها 8.3 %.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة الجديدة خلال الـ11 شهر الماضية من يناير وحتى نوفمبر 2015، شهدت عبور 16 مليون و963 ألف طن مواد بترولية مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، والتى شهدت عبور 17 مليون و500 ألف طن.

كما شهدت القناة الجديدة عبور 9 مليون و172 ألف طن بنزين مقارنة بالعام الماضى، والذى عبرت فيه 5 مليون و258 ألف طن بنزين.

وأشارت التقارير إلى أن 2 مليون و5 آلاف طن سولار عبرت القناة الجديدة مقابل 2 مليون و49 ألف طن فى العام الماضى، كما عبرت 24 مليون و319 ألف طن مازوت من الجنوب إلى الشمال، مقابل 25 مليون و287 ألف طن عام 2014، وعبرت 16 مليون و13 ألف طن نافت القناة الجديدة مقابل 14 مليون و135 ألف طن عام 2014.

وأضافت التقارير، أن كميات الغازات البترولية التى عبرت من الجنوب من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2015 وصلت إلى مليون و444 ألف طن مقابل مليون و437 ألف طن عام 2014، كما عبرت أنواع أخرى من المواد البترولية قيمتها 6 مليون و190 ألف طن مقابل 4 مليون 583 ألف طن فى نفس الفترة من عام 2014.