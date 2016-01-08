وكيل الأوقاف بجنوب سيناء: خطبة الجمعة اليوم عن الاصطفاف من أجل الوطن

أكد الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء أن الاصطفاف من أجل بناء الوطن واجب وطنى ومطلب شرعى ، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع مديرى الإدارات بالمحافظة أمس الخميس للتنبيه على توحيد خطبة الجمعة اليوم عن الدعوة الدينية والسير فى الاتجاه الصحيح وستكون بعنوان الاصطفاف من أجل بناء الوطن.

وقال الراوى، فى تصريح لليوم السابع، إننا قمنا بالسيطرة على جميع المساجد الموجودة بمدن المحافظة وبالوديان والتجمعات البدوية المتنامية الأطراف من طابا حتى رأس سدر وإلزامها بالخطبة الموحدة .