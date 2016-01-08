المديرة العامة لليونسكو تدين جرائم قتل الصحفيين السوريين

>نددت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، بجريمة قتل الصحفى السورى ناجى الجرف، الذى كان يعمل فى مجال الفيديو والإنترنت، والذى قتل يوم 27 ديسمبر فى تركيا.

كما نددت بوكوفا، أيضا، بجريمتى قتل الصحفيين السوريين زكريا ابراهيم وبتول مخلص الورار، اللذين قتلا من قبل بين شهرى ديسمبر ونوفمبر وتأكد مصرعهما حديثا.

و قالت بوكوفا فى بيان مساء أمس الخميس، "إننى أدين مقتل ناجى الجرف وزكريا إبراهيم وبتول مخلص الورار"، معربة عن ثقتها من أن التحقيق فى اغتيال ناجى الجرف ستؤتى ثماره ويمثل المسئولون عن هذه الجريمة أماما القضاء".

و أكدت ضرورة الالتزام باتفاقية جنيف، وأن يعامل الصحفيون معاملة المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، فضلا عن تحديد مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين مثل زكريا ابراهيم وبتول مخلص الورار وتقديمهم للعدالة.

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