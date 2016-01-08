أخبار عاجلة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المديرة العامة لليونسكو تدين جرائم قتل الصحفيين السوريين

Google+ Print
المديرة العامة لليونسكو تدين جرائم قتل الصحفيين السوريين المديرة العامة لليونسكو تدين جرائم قتل الصحفيين السوريين

>نددت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، بجريمة قتل الصحفى السورى ناجى الجرف، الذى كان يعمل فى مجال الفيديو والإنترنت، والذى قتل يوم 27 ديسمبر فى تركيا.

كما نددت بوكوفا، أيضا، بجريمتى قتل الصحفيين السوريين زكريا ابراهيم وبتول مخلص الورار، اللذين قتلا من قبل بين شهرى ديسمبر ونوفمبر وتأكد مصرعهما حديثا.

و قالت بوكوفا فى بيان مساء أمس الخميس، "إننى أدين مقتل ناجى الجرف وزكريا إبراهيم وبتول مخلص الورار"، معربة عن ثقتها من أن التحقيق فى اغتيال ناجى الجرف ستؤتى ثماره ويمثل المسئولون عن هذه الجريمة أماما القضاء".

و أكدت ضرورة الالتزام باتفاقية جنيف، وأن يعامل الصحفيون معاملة المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، فضلا عن تحديد مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين مثل زكريا ابراهيم وبتول مخلص الورار وتقديمهم للعدالة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365