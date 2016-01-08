انباء عن حمل كايت ميدلتون بطفلها الثالث!

نشرت صحيفة Hollywood Life الأمريكية خبراً يفيد بأن دوقة كامبريدج الأميرة كايت ميدلتون حامل بطفلها الثالث من زوجها الأمير ويليام، وحتى الساعة لم يصدر أي بيان ملكي يؤكد أو ينفي صحة ما تم تداوله.

يأتي خبر حمل كايت، البالغة من العمر 33 عاماً، ليشكل مفاجأة كبيرة لمتتبعيها، خصوصاً وانه لم يمر عام على ولادة طفلتها الثانية الأميرة شارلوت، في الوقت الذي يبلغ فيه ابنها الأوّل الأمير جورج عامين فقط.

وذكرت الصحيفة عينها، ان مصدراً مقرباً من العائلة الملكية أخبر صحيفة Life & Style، ان ميدلتون حامل بالفعل، وقد أطلعت عائلتها وعائلة زوجها بهذا النبأ ليلة عيلا الميلاد، وكما ذكرنا ما زالت كل هذه الأقاويل في اطار الشائعات.