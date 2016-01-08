ما هي المفاجأة التي تستعد لها كارول سماحة غداً؟

حددت الفنانة كارول سماحة، يوم 8 من يناير\كانون الثاني الحالي، موعداً لطرح أغنيتها الجديدة "روح فلّ"، عبر تطبيق أنغامي.

"روح فلّ"، هي إحدى أغنيات ألبوم كارول سماحة الجديد، المتوقع طرحه في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة، علماً أن كارول ستحل ضيفة على البرايم الـ14 من برنامج "ستار أكاديمي"، حيث ستقدم هذه الأغنية لأول مرة على مسرح الأكاديمية.

يشار أن "روح فلّ" هو العمل الغنائي الأول الذي يعيد كارول إلى الغناء، بعد غياب قسري، فرضته عليها ظروف حملها وإنجابها، آما آخر ظهور لها فكان مع زوجها في عيد الفنانة إلهام شاهين.