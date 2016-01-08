عبدالرحمن الزايد: تكريم "سيدتي" يدفعنا لتقديم الأفضل في "سيلفي 2"

أكد عبدالرحمن الزايد المشرف العام على إنتاج مسلسل "سيلفي" تشرفه باستلام جائزتي أفضل مسلسل جماهيري وأفضل مسلسل كوميدي خليجي نيابة عن أسرة العمل الذي عرض على شاشة mbc في استفتاء "سيدتي" لأعمال رمضان 2015، وذلك خلال تسلمه الجائزتين في منزله بالرياض.

وقال الزايد: "سعدت وصناع العمل بهذه الجوائز وذلك التكريم، لا سيما وأنه يأتي من "سيدتي" المجلة العريقة المشهود بنزاهتها ومهنيتها التي تضفي المزيد من المصداقية على استفتاءاتها الجماهيرية، ويمثل ثمرة مجهود الطاقم الفني والتقني ولإنتاجي للمسلسل. واعتبر هذا التقدير الجماهيري والنقدي للمسلسل سيدفعنا لتقديم الأفضل في "سيلفي 2" رمضان المقبل".

يشار إلى أن نجوم وصناع "سيلفي" حصدوا عدد كبير من جوائز استفتاء "سيدتي" عن هذا العمل، حيث فاز نجم الكوميديا السعودية ناصر القصبي بجائزتي أفضل ممثل جماهيري وأفضل ممثل كوميدي خليجي، ونال النجم السعودي حبيب الحبيب جائزة أفضل ممثل كوميدي خليجي، فيما حاز المخرج العراقي أوس الشرقي جائزة أفضل إخراج.

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