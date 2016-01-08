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رنا شميس لـ "سيدتي نت": هذه قصتي مع السيدة فيروز

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الجمعة 08-01-2016 01:08

أنهت الفنانة السورية رنا شميس تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل "حكم الهوى" للمخرج محمد وقاف. وعنه قالت رنا في حديث خاص لـ "سيدتي نت": "المسلسل عبارة عن حكايات مربوطة بأغنيات السيدة فيروز واعتقد أن شرط المتابعة للمسلسل متوفر كون السيدة فيروز مثل النسمة العليلة موجودة بكل شارع و قرية ومنزل في الوطن العربي".

وعن مشاركتها في مسلسل "لست جارية" للكاتب فتح الله عمر والمخرج ناجي طعمي أضافت: أؤدي شخصية "جوري" وهي فنانة تشكيلية غير جميلة إطلاقاً ولديها مشكلة مع شكلها ومظهرها وبنفس الوقت هي فتاة موهوبة ومثقفة جداً ولكن في لحظات معينة تظهر عقدة الشكل لديها وتحاول دائماً إخفاء بشاعتها من خلال شعرها.

وأضافت رنا: تعيش جوري لحظات انتظار أن يقول لها شخص أنه يحبها إلى أن تتعرف على شاب لبناني يؤدي دوره الفنان فادي إبراهيم وهو رجل أعمال يتعرف عليها ويحبها بصدق حيث انه لا يهمه الشكل و المظهر الخارجي بل يهتم بروحها.

 

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