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الفاو: استمرار تراجع أسعار الغذاء عالمياً للعام الرابع

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الفاو: استمرار تراجع أسعار الغذاء عالمياً للعام الرابع الفاو: استمرار تراجع أسعار الغذاء عالمياً للعام الرابع

    كشفت منظمة "الفاو" عن استمرار تدني السلع الغذائية الرئيسية للعام الرابع على التوالي في نهاية 2015، حيث سجلت في المتوسط 19.1% دون مستوياتها في السنة السابقة، بينما دفع انكماش الاقتصاد العالمي إلى انخفاض حاد للأسعار عبر قطاعات متنوعة بدءاً من صناعة المعادن إلى أسواق الطاقة. وبينت أن متوسط مؤشر المواد الغذائية تراجع إلى 164.1 % خلال عام 2015، ليبلغ 154.1 نقطة في شهر ديسمبر. ويمثل مؤشر الغذاء لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) دليلاً يستند إلى حركة التعاملات التجارية، من خلال قياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية، شاملاً مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر.

وسجل مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب تراجعاً بمقدار 1.3 % خلال ديسمبر دون قيمته في نوفمبر، بسبب احتدام المنافسة بين مُنتجي ومصدّري الذرة، وتوقعات أن يصبّ مزيد من إمدادات القمح في الأسواق العالمية بعد إلغاء الأرجنتين للضرائب المفروضة لديها على الصادرات، حيث بلغ انكماش المؤشر الفرعي، الذي يتضمن الأرز، 15.4% في المتوسط خلال 2015م مقارنة بالعام السابق، كما تراجع مؤشر أسعار الألبان بنسبة 1.0% في ديسمبر، وانخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.2% في ديسمبر.

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