الأسواق العالمية تتأثر بالنفط وتراجع الاقتصاد الصيني

سجل مؤشر الاسهم امس خسائر قاربت ال300 نقطة، ليغلق عند 6225 نقطة -4.5 %، مسجلا أدنى إغلاق في نحو اربع سنوات، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.5 مليارات ريال.

وشهدت جلسة امس تراجعا شبه جماعي للأسهم يتقدمها سهم "سابك" بنحو 4 % عند 67.71 ريال، وهبط سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 5% عند 49.99 ريال.

وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف د. سالم باعجاجة إن تراجع سوق الأسهم السعودي يأتي مع تهاوي أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 11 عاما، مضيفا بأنه تزامن هبوط أسعار النفط مع انخفاض البورصات الاسيوية، وامتد الهبوط الى البورصات الامريكية والاوروبية. وقال المحلل الاقتصادي بدر البلوي إن تراجع سوق الأسهم السعودي يأتي بسبب هبوط أسعار النفط في ظل اقتصاد محلي 90% من حجم إيراداته تأتي من النفط. لافتا الى أن أحد الأسباب المباشرة حالة القلق العالمية والمخاوف من الاقتصاد الصيني والتي القت بضلالها على أسواق المال العالمية وليست المحلية فقط وذلك بازدياد حدة التوترات المرتفعة من حدوث ازمة اقتصادية عالمية قادمة. مشيرا بهذا السياق الى وجود مؤثرات داخلية تضغط على السوق ومن ابرزها خفض الدعم الحكومي للشركات المحلية والذي سيغير بالتالي من اساسيات السوق ومن أرباح الشركات خلال العام الحالي 2016 .