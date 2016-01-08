أخبار عاجلة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الأسواق العالمية تتأثر بالنفط وتراجع الاقتصاد الصيني

Google+ Print
الأسواق العالمية تتأثر بالنفط وتراجع الاقتصاد الصيني الأسواق العالمية تتأثر بالنفط وتراجع الاقتصاد الصيني

    سجل مؤشر الاسهم امس خسائر قاربت ال300 نقطة، ليغلق عند 6225 نقطة -4.5 %، مسجلا أدنى إغلاق في نحو اربع سنوات، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.5 مليارات ريال.

وشهدت جلسة امس تراجعا شبه جماعي للأسهم يتقدمها سهم "سابك" بنحو 4 % عند 67.71 ريال، وهبط سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 5% عند 49.99 ريال.

وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف د. سالم باعجاجة إن تراجع سوق الأسهم السعودي يأتي مع تهاوي النفط لأدنى مستوياتها في 11 عاما، مضيفا بأنه تزامن هبوط أسعار النفط مع انخفاض البورصات الاسيوية، وامتد الهبوط الى البورصات الامريكية والاوروبية. وقال المحلل الاقتصادي بدر البلوي إن تراجع سوق الأسهم السعودي يأتي بسبب هبوط أسعار النفط في ظل محلي 90% من حجم إيراداته تأتي من النفط. لافتا الى أن أحد الأسباب المباشرة حالة القلق العالمية والمخاوف من الاقتصاد الصيني والتي القت بضلالها على أسواق المال العالمية وليست المحلية فقط وذلك بازدياد حدة التوترات المرتفعة من حدوث ازمة اقتصادية عالمية قادمة. مشيرا بهذا السياق الى وجود مؤثرات داخلية تضغط على السوق ومن ابرزها خفض الدعم الحكومي للشركات المحلية والذي سيغير بالتالي من اساسيات السوق ومن أرباح الشركات خلال العام الحالي 2016 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم