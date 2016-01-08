الفريق المحرج : أرواحنا رخيصة في الذود عن حياض الوطن ولن نسمح بالمساس بلحمتنا وتعاضدنا

مكة المكرمة، الرياض- مناحي الشيباني، تركي السويهري

تفقد مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج يرافقه عدد من القيادات الأمنية عددا من مواقع ومقار الأمن العام بمكة المكرمة، للوقوف على مجمل الانجاز، واطلع على سير العمل للمشروعات التي شارفت على الانتهاء والتي في طور الانشاء استعداداً لموسم الحج؛ حيث شملت جولته مقار قوات الطوارئ الخاصة بالقرب من جبل الرحمة بعرفات وكذلك الموقع الذي جرى انشاؤه بالقرب من مسجد نمرة ومقر قوات الطوارئ بمزدلفة، اضافة الى تفقد عدد من مباني المرور في منطقة المشاعر المقدسة والتجول في نماذج هذه المباني في عرفات ومزدلفه، كما دشن مبنى شرطة العاصمة المقدسة بحي كدي والوقوف على مشروعات الأمن العام التي تخدم ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

وقال الفريق المحرج ان توجيهات ولي العهد -حفظه الله -تؤكد على سرعة التخلص من المقار المؤقتة للمشاركين في موسم الحج والعمرة الى هذه النوعيات من المباني لجودتها ولقدرتها على تحمل حالات الطقس المختلفة اضافة الى انها مناسبة للمواقع المخصصة للأمن العام حيث تعد بديلا مناسبا للخيام تبعا للجودة التي تتميز بها.

واضاف المحرج أن جائزة مكة للتميز في أعمال الحج والعمرة التي حصل عليها الأمن العام مؤخراً وتسلمها من يد صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية هي وسام شرف على صدورنا جمعياً وتاج فوق رؤوسنا وفخر لنا ضباطا وأفرادا وموظفين وتدفعنا لمضاعفة الجهود في موسمي العمرة والحج القادمين.

واشاد بالجهود التي يبذلها رجال الأمن ضباطا وأفراد شرطة العاصمة المقدسة والتي ساهمت بفضل الله في انخفاض الجريمة بنسبة 9% عن العام الماضي.

وأضاف بأن مشروع تطوير مباني مراكز الشرط مازال قائما حيث تم خلال السنوات الماضية الانتهاء وتسلم عدد كبير من المراكز على مستوى مناطق ومحافظات المملكة وجميع المدن والمحافظات والقرى والهجر يتم العمل على تحديثها وتطويرها والقافلة تسير بتوجيهات حثيثة من قيادتنا الرشيدة.

وعن تنفيذ القصاص بحق 47 من الارهابيين والنظر الى ذلك من المنظور الأمني أوضح بأنه تم تنفيذ حكم الله ورسوله وفق تعاليم وأحكام ديننا الاسلامي الحنيف وليست محاكم وضعية أو عسكرية بل حكم الشرع المطهر تم تنفيذه في الفئة الباغية التي قتلت وأخلت بالأمن وشارك في الحكم على كل قضية أكثر من 13 قاضيا، وهذه الخطوة هي من استتباب الأمن والأمان والرد على الطغاة وردع لكل عابث ومخرب ومهما حاول التخفي فإن يد الحق ستطاله.

واكد الفريق المحرج بأن الخطط الأمنية لموسمي الحج والعمرة مستمرة والخطط قائمة في ظل قيادتنا وحكومتنا الرشيدة ولن نسمح لكل مخرب أو من يحاول تفريق لحمتنا أو يفتّ في عضد أمتنا أو يخرب في بلادنا كائنا من كان وهذا عهد ووعد قطعناهما على أنفسنا ونحن ماضون فيهما وندفع أرواحنا رخيصة في الذود عن وطننا الغالي .

من جهة اخرى ترأس مدير الامن العام أعمال اجتماع قيادات قوات امن العمرة الذي عقد بغرفة القيادة والسيطرة لامن المسجد الحرام.

وفي بداية الاجتماع نقل الفريق المحرج تحيات ولي العهد، كما نقل التهنئة للجميع بمناسبة تحقيق الامن العام جائزة مكة للتميز في مجال خدمة الحج والعمرة في دورتها السابقة، مؤكدا على اهمية المضي قدما لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الامن والسلامة لكافة قاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام فالمسؤولية كبيرة وثقة ولاة الامر والمواطنين فيكم كبيرة.

وقال اننا مقبلون في الوقت الحاضر على قرب اعمال التوسعة في المسجد الحرام ومحيطه لذلك لا بد ان تبنى كافة خططنا الامنية والمرورية مع ما يتناسب مع هذه المشروعات الجبارة.