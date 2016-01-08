الجبير: باكستان تقف دائماً إلى جانب المملكة لمواجهة أي تحديات وتعاونهما مستمر

استقبل دولة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في ديوان رئاسة الوزراء بإسلام آباد أمس وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير الذي يزور باكستان حالياً. وأشاد دولته في بداية الاستقبال بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية التي تمتد جذورها تاريخياً وإسلاميًا. وقال رئيس وزراء باكستان إن بلاده تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها مع المملكة، مؤكداً حرص حكومته على تعزيز وتطوير هذه العلاقة ونقلها نحو آفاق جديدة من التعاون. ونقل وزير الخارجية من جانبه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد لدولة رئيس الوزراء الباكستاني. وأكد أن المملكة تولي اهتمامًا خاصاً لعلاقاتها مع باكستان. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية سرتاج عزيز، ومستشار الأمن القومي الباكستاني ناصر جنجوعة، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وزارة الخارجية طارق فاطمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان عبدالله بن مرزوق الزهراني.

كما التقى الوزير الجبير بمقر وزارة الخارجية في إسلام آباد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية سرتاج عزيز، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى باكستان.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي وزير الخارجية في تصريح صحفي عقب اللقاء: إن المملكة وباكستان تتمتعان بعلاقات متميزة، وباكستان من الدول التي تقف دائماً جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية لمواجهة أي تحديات في المنطقة أو أي تحديات تهم البلدين، وهذا التعاون والتنسيق قائم ومستمر ولله الحمد. وأضاف معاليه أن هذه الزيارة كانت فرصة للاستمرار في التشاور والتنسيق وتبادل الآراء على عدد من الأمور التي تهم البلدين وتهم المنطقة، كما كانت فرصة للنظر في كيفية تعزيز العلاقات وتكثيفها في المجالات كافة، سواء في المجالات الأمنية أو العسكرية أو الاقتصادية، لاسيما التجارة والاستثمار، وهناك لجان مشتركة بين المملكة وباكستان في عدة مجالات، وتم النظر في كيفية تفعيلها خدمة لمصالح البلدين.

من جانبه قال معالي المستشار سرتاج عزيز: إن مباحثاته مع وزير الخارجية كانت بناءة تم خلالها مناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية التي تهم البلدين.

وكان قائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف قد استقبل في وقت سابق من يوم أمس الوزير الجبير. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان والوضع الأمني الإقليمي. وكان الجبير، وصل امس إلى إسلام آباد في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية. وكان في استقباله بقاعدة نور خان الجوية مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية سرتاج عزيز، وسفير خادم الحرمين لدى باكستان عبدالله بن مرزوق الزهراني، والملاحق ورؤساء المكاتب السعودية التابعة للسفارة.