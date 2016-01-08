شموع الماضي تنير مهرجان «كنا كدا» بجدة التاريخية

دعا صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جدة التاريخية الملاك وأهالي جدة وزائريها إلى الحفاظ على الموروث الحضاري الذي تحظى به جدة من أجل الأجيال القادمة.

وحث سموه الجميع على بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، مؤكدًا ثقته في الملاك على حرصهم على صيانة وترميم أي جزء من هذه المنازل القيمة دون تأخير، لأن العناية الدائمة والمتابعة كفيلة بتفادي أي تدهور أو تلف للآثار.

جدة التاريخية تكتسب بمرور السنين مكانة خاصة

العناية الدائمة والمتابعة كفيلة بتفادي تدهور أو تلف للآثار

العمري: ثلاثة ملايين زائر للمهرجان في نسختيه السابقتين

وأوضح سموه في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان جدة التاريخية «كنا كدا 3» أمس الأول تحت عنوان «فجر جديد»، وذلك بالمنطقة التاريخية بجدة أن مهرجان جدة التاريخية يشهد ولله الحمد إقبالاً متزايداً من الزوار بمختلف اهتماماتهم للاطلاع على هذا الرصيد الحضاري ضمن المعالم السياحية التي تذخر بها بلادنا الغالية.

وقال سموه: ولأن التاريخ يزيده الزمن رونقاً وبهاءً وقيمة فإن جدة التاريخية تكتسب بمرور الأيام والسنين مكانة خاصة تدفعهم إلى معاودة زيارة هذا الموقع العزيز مرات ومرات، وكلما سنحت الفرصة سواءً في الإجازات أو على مدار العام ليستزيدوا من هذا الكتاب المفتوح والصور المباشرة عن حياة الآباء والأجداد وعن الدور الاقتصادي والثقافي والتنويري لهذه المدينة العريقة.

وقدم سمو محافظ جدة في ختام كلمته الشكر والتقدير لكل من يسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حماية هذه الكنوز، وفي الحفاظ على جدة التاريخية في أجمل صورة بجهود مشكورة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانة محافظة جدة والجهات الحكومية المعنية والأجهزة الأمنية والأهالي الكرام وجهود الشباب الواعد.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بالسلام الملكي، ثم تلاوة القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة مازن بترجي كلمة الغرفة التجارية أشاد بها بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان «كنا كدا» الذي ولد عملاقاً بتحقيقه أكثر من مليون زائر في نسخته الأولى وفتح آفاقاً لم يكن يتصورها أحد.

ثم ألقى مدير عام الهيئة العام للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري كلمة قدم فيها الشكر الجزيل لأصحاب السمو الملكي الأمراء القائمين على فكرة مهرجان جدة التاريخية «كنا كدا» الذي اكتسب شهرة فاقت الحدود وتجاوز عدد زواره في نسختيه السابقتين أكثر من ثلاثة ملايين زائر.

عقب ذلك شاهد سمو الأمير مشعل بن ماجد والحضور أوبريتًا يحكي تاريخ المنطقة القديمة بتراثها المكاني والإنساني.

وفي ختام الحفل الخطابي كرّم سمو محافظ جدة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جدة التاريخية الجهات الداعمة والمتعاونة وعددًا من أهالي المنطقة التاريخية.

ثم تجول سموه في مسارات المهرجان اطلع فيها على أهم ما فيه من معروضات وفعاليات، وأبدى إعجابه بمجسم الحارة القديمة الذي صنع بهدف لفت أنظار الزوار إلى خصوصية وجمالية التراث المعماري وأصالة الفن الحجازي لجدة القديمة.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء مسعود العدواني وعدد من المسؤولين، كما حضر الحفل عدد كبير من أهالي جدة والزوار ومحبي التراث.