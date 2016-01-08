القهوة تجدد خلايا البشرة.. اشربيها بحساب واعملى منها ماسك

القهوة أحد المشروبات التى يقبل الكثيرون على شربها بشكل يومى، وتساعد نسب الكافيين بها على التيقظ والانتباه بل أن البعض لا يمكنه بدء يومه دونها.

الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة أوضح خلال حديثه أن القهوة كما أن لها فوائد فلها أضرار، وللاستفادة من فوائدها للجسم والبشرة لابد من تناولها بحذر وبشكل صحى دون إسراف أو إدمان للكافيين بها.

وتابع الدكتور محمد حديثه ناصحا بتناول فنجان من القهوة (صغير)، على أقصى تقدير خلال اليوم الواحد، مع محاولة ترك يوم دونها كل 3 أيام، وفوائدها للبشرة كثيرة وهو ما يجهله الكثيرون، فهى تحتوى على كم هائل من مضادات الأكسدة للجسم، أى تعمل على منع تأكسد خلايا جسم الإنسان، والتى تتأثر سلبا نتيجة تناول الطعام السم وغير الصحى، وعدم ممارسة الرياضة وقلة شرب المياه.

كما أن القهوة تضاف حاليا فى أغلب مستحضرات التجميل، ومنتجات تنظيف البشرة، حسب توضيح استشارى الباطنة وذلك لاحتوائها على العناصر ونسب الكافيين العالية والمركزة، وتساعد على سريان الدماء بشكل أفضل فى الجسم ما يساعد على نضارة البشرة وحيويتها ويجدد من نشاطها وخلاياها، ويمكن خلط بعض البن مع بضع قطرات زيت الزيتون جيدا، وعمل ماسك تقشير كامل للوجه والساقين وغسلهما جيدا بالمياه الدافئة بعد الانتهاء منه، مما يساعد على التخلص من خلايا البشرة الميتة، وشد الوجه ونضارته، فهو مقشر طبيعى ينصح باستعماله كل أسبوع أو اثنين لتنظيف المسام أيضا.