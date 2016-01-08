مصدر:انتهاء مفاوضات الضبعة مع روسيا..ورفع تقرير للرئاسة الأسبوع المقبل

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن المفاوضات مع الخبراء الروس بشركة "روز آتوم" الروسية المسئولة عن تنفيذ المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء فى أخر مراحلها، وسيتم إعداد تقرير نهائى وإرساله لرئاسة الجمهورية نهاية الأسبوع الجارى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توقيع العقد النهائى مع شركة "روز آتوم" الروسية خلال الأسبوع الثالث من يناير، تمهيداً لوضع حجر الأساس للمشروع بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار المصدر إلى أنه تم حسم بند التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لتوليد 4800 ميجا وات من خلال إنشاء 4 مفاعلات نووية، مشيراً إلى أن إجمالى التكلفة بلغت 26 مليار دولار سيتم سدادهم عقب تشغيل المحطة وبفترة سماح مناسبة للجانب المصرى.