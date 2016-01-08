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شرطة التموين تضبط 50 كيلو لحوم فاسدة و80 طن دقيق غير صالح للاستخدام

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شرطة التموين تضبط 50 كيلو لحوم فاسدة و80 طن دقيق غير صالح للاستخدام شرطة التموين تضبط 50 كيلو لحوم فاسدة و80 طن دقيق غير صالح للاستخدام
نجحت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية فى ضبط 50 كيلو لحوم فاسدة و30 كيلو هياكل دواجن مجهولة المصدر، و80 طن أقماح ودقيق مدعم غير صالحة للاستخدام.

وأكدت شرطة التموين إستمرار حملاتها التموينية لملاحقة السلع الغذائية الفاسدة، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
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مصر 365

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