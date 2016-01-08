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وليد صلاح الدين يوضح لـ في الجول.. 5 أسباب لماذا صالح جمعة أهم لاعبي الأهلي؟

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وليد صلاح الدين يوضح لـ في الجول.. 5 أسباب لماذا صالح جمعة أهم لاعبي الأهلي؟ وليد صلاح الدين يوضح لـ في الجول.. 5 أسباب لماذا صالح جمعة أهم لاعبي الأهلي؟

صالح جمعة هو أهم لاعب في الاهلي حاليا بحسب رأي وليد صلاح الدين نجم الشياطين الحمر السابق وعضو لجنة الكرة الأسبق بالقلعة الحمراء.

لماذا؟ يجيب وليد صلاح الدين لـFilGoal.com "لأنه يمتلك مفهوم اللاعب الشامل. العديد من المهارات التي يستغلها بشكل رائع".

وأضاف "مع كل مباراة يخوضها صالح جمعة، يطور اللاعب من أداء الأهلي وينقله إلى مستوى أخر".

وشرح وليد صلاح الدين بالتفصيل مميزات صالح جمعة:

1- التسديد من الثبات والحركة

"صالح جمعة يتسطيع التصويب من وضع الثبات والحركة على حد سواء بمنتهى القوة والسرعة والدقة وهي موهبة لا تتوافر عند الكثير من اللاعبين".

2- الكرات العرضية

"كل الكرات العرضية التي يرسلها صالح جمعة تشكل خطورة لصالح القلعة الحمراء. لقد نجح في تعويض نقص كان يعاني منه الاهلي في ذلك الجانب".

3- التمريرات

"صالح جمعة لديه ذكاء كرويا يتمثل في نقل الملعب وتغييره في الشق الهجومي بفضل الدقة العالية في التمرير للمهاجمين".

4- الاختراق

"جريء في المراوغة واختراق المدافعين بمهارة وليس فقط للثقة بالنفس أو حب الظهور والاستعراض".

5- الإيجابية علي المرمي والتهديف

"يستطيع تسجيل التهديف من داخل او خارج الـ18 ومن التصويب أو الاختراق أو المتابعة للهجمات".

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فيديو اليوم السابع