كريم حافظ لـ في الجول: لدي أكثر من عرض.. ولكن هناك مشكلة

كشف الظهير الأيسر المصري كريم حافظ والمحترف في صفوف فريق أومونيا نيوقسيا عن وجود أكثر من عرض له في فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان حافظ قد انتقل في فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية للفريق القبرصي قادمًا من ليرس البلجيكي.

وسجل كريم هدفًا بالأمس لمصلحة أومونيا نيوقسيا في شباك فريق إخناس من ركلة حرة مباشرة في دور الـ16 من بطولة كأس قبرص.

وفي تصريحاته لـFilGoal.com تحدث حافظ في هذا السياق"أنا سعيد جدًا في صفوف فريق أومونيا، لقد شاركت في جميع المباريات وأقدم مستويات جيدة جدًا بشهادة الجميع هنا".

الدولي المصري واصل تصريحاته قائلًا:"لقد تلقيت العديد من العروض في الآونة الماضية".

وأتم"لكن هناك مشكلة بالنسبة لي أنني شاركت مع ليرس وأمونيا ولا يحق لي اللعب مع ثلاثة أندية في عام واحد".