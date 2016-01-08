«أخبار الساعة»: دور الدولة حيوي في خدمة البشرية

قالت نشرة «أخبار الساعة» إن دولة الإمارات العربية المتحدة تضطلع بدور مهم في خدمة البشرية، ولها شراكات مميزة مع معظم دول العالم والكثير من المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التي تعنى بقضايا التنمية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها.

وتحت عنوان «مبادرات جديدة في دعم التنمية العالمية»، أضافت أن الدولة تضطلع بدور رئيس في دعم برامج التنمية وتمويلها في مختلف قارات العالم من دون تمييز، حيث تظهر بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها تتربع على قمة الترتيب العالمي في هذا المجال وللعام الثاني على التوالي.

وأوضحت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن الهدف الأساسي من كل ما تبذله الإمارات في هذا السياق هو دعم جهود التنمية العالمية والنهوض بالمجتمعات بما ينعكس إيجابياً على الأمن والاستقرار في العالم بأسره.

وأكدت أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة أولت أهمية خاصة بهذا الموضوع منذ عهد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضاعفت جهودها بشكل مشهود في السنوات الأخيرة.