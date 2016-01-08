افتتاح جسر قناة دبي المائية الجديد

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي صباح أمس الحركة المرورية أمام المركبات بالاتجاه من أبوظبي إلى ديرة مقابل حديقة الصفا ضمن مشروع قناة دبي المائية، وسيتم تحويل السير على الجسر عند اكتماله إلى 8 مسارات في كل اتجاه من وإلى أبوظبي.

وتربط القناة كلاً من الخليج التجاري بالخليج العربي بطول ثلاثة كيلومترات، وتم إلى الآن إنجاز أكثر من 50% من المرحلة الأولى للمشروع.

وراقبت «البيان» حركة السير منذ الصباح، حيث شهدت انسيابية دون عرقلة من قبل المركبات القادمة من جهتي أبوظبي أو جبل علي.

تفاصيل

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تنفيذ جسور على شارعي الوصل وجميرا، فوق قناة دبي المائية تسمح بمرور اليخوت بارتفاع حتى 8.5 أمتار، فيما تشمل المرحلة الثالثة استكمال حماية خطوط الخدمات، وتحويل خطوط الصرف الصحي على جانبي القناة المائية، إضافة إلى أعمال بناء محطة ضخ للصرف الصحي، وتنفيذ الأعمال الساحلية لإنشاء كاسر الأمواج.

وطبقاً للتصاميم الهندسية فإن مراس القابضة وميدان المتحالفتين في تنفيذ المنشآت العقارية ستفاجئان صناعة الضيافة والترفيه والسوق العقاري بنوعية المشاريع التي تعتزمان تنفيذها في المشروع.

وتظهر التصاميم قناة دبي المائية وهي تمر من تحت ناطحتي سحاب يتكون كل منهما من 75 طابقاً، سيشيدان على منصة عملاقة تضم منافذ للتجزئة، وتقع ناطحتا السحاب مباشرة بعد الجسور الجديدة، كما تظهر بحيرة ضخمة تتوسط حديقة الصفا وتتوزع على ضفتها مساحات خضراء شاسعة من جهة، ومبانٍ منخفضة الارتفاعات من الجهة الثانية، تمتد على طول 8.1 كيلو مترات على ضفة القناة المائية، وتبرز في مدخل القناة 5 أبراج شاهقة متصلة ومستقلة معدة لاستخدامات تجارية وسكنية مستفيدة من إطلالتها المباشرة على القناة.

تصاميم

وتظهر التصاميم أيضاً مراسي لليخوت و6 مبانٍ فندقية ضخمة و5 أبراج متعددة الطبقات، تطل جميعها على الخليج العربي، ويحيطها كاسر أمواج وشاطئ مميز للسياح يشيد قبالته منصة تضم شاشات ويمكن استخدامها في العروض المائية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة للسياح أكثر من 8.2 ملايين قدم مربعة.

حديقة

ويتوقع أن تصبح حديقة الصفا من أبرز مجتمعات دبي السكنية في الوقت الذي يتم التخطيط فيه لتزويدها ببحيرة كريستالية مميزة وكذلك شاطئ صناعي رائع، وفي الخطة الرئيسية لقناة دبي المائية، مجمع سكني عبارة عن 4 أبراج «تعرف حتى الآن باسم أبراج البحيرة الكريستالية»، وهي الأبراج التي ستوفر المئات من شقق التمليك، بينما ستعمل أبراج البوابة متعددة الاستخدامات كمنفذ مؤدٍ إلى القناة.

وبحسب البيانات الأولية فإن برج البوابة الذي تشارك في تطويره مجموعتا ميدان وميراس، سيتألف من مساحة خاصة بمحلات البيع بالتجزئة تقدر بـ 500 ألف قدم مربع تقع في الجسر الذي يربط بين البرجين.

وتلك المساحة تقدر تقريباً بمساحة السوق ويتوقع أن تخدم بشكل كبير المجتمع الخاص بقناة دبي المائية. وطبقاً للتصميم الأولي، فإن المكون السكني للبرج سيتألف من وحدات يتراوح عددها بين 1100 و1200 وحدة، فضلاً عن استمرار العمل للانتهاء من تفاصيل الفندق.