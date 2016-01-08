عمار النعيمي: نسعى للتميز في خدمة الوطن والمواطن

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة عجمان تسعى بإصرار للتميز في خدمة الوطن والمواطن وأن كل موظف في هذه الحكومة هو ممثل عنها، وأعرب عن ثقته الكبيرة بأن الموظفين هم خير تشريف لحكومة عجمان وبإرادتهم القوية وعزيمتهم سيتحقق المزيد من الرفعة لإماراتنا الحبيبة مقدراً سموه جهود كل المسؤولين والموظفين في حكومة عجمان وتمنى لهم عاماً سعيداً مليئاً بالإنجازات.

جاء ذلك خلال حضور سموه فعاليات الملتقى الحكومي السنوي التاسع مساء الأول من أمس في حديقة العلم بمنطقة الجرف الذي عقد تحت شعار«نلتقي.. لنرتقي» وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وسعادة المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي إضافة إلى رؤساء ومدراء الدوائر ومؤسسات عجمان الحــكومية وكبار الشخصيات والمسؤولين.

رأس المال

وقال سموه إن الموظف رأس المال الحقيقي والغاية والوسيلة نحو بلوغ الريادة وإننا على ثقة كبيرة بموظفي حكومتنا وننشد فيهم روح الفريق الواحد، مشيداً بما قدمه الجميع من إنجازات كبيرة تخدم تقدم الإمارة على جميع الأصعدة.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان «إننا نحرص من خلال هذا اللقاء السنوي لحكومة عجمان على التواصل معكم بعيداً عن أجواء العمل والمراجعين نجتمع بكم في جو من الإيجابية ولنطلع على ما أنجزتموه في العام الماضي 2015 وما قدمتموه من ابتكارات وأفكار وإبداع»، مؤكداً أن القيادة الرشيدة للدولة ومنذ قيام الاتحاد عام 1971 تفكر في رفاهية المواطن الإماراتي، لذلك علينا جميعاً أن نفكر كيف نخدم الوطن الذي يوفر الحياة الكريمة لأبنائه.

نهضة شاملة

وثمن سموه الجهود التي تقوم بها الدوائر المحلية بالإمارة في تعميق وتطوير النهضة الشاملة للوصول إلى تحقيق رؤية عجمان 2021، وعبر عن سعادته وفخره واعتزازه بجميع الطاقات العاملة في حكومة عجمان، داعياً إياهم لتلبية طموحات وطنهم ومواكبة مجريات العصر والاقتداء بقيادتنا الرشيدة ونحن أشد إيماناً بأن المستقبل يصنعه شبابنا المتعلمون والمبدعون.

مواهب

وكانت فعاليات الملتقى الحكومي التاسع بدأت بجولة تفقدية لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي والحضور في الأجنحة المشاركة في الملتقى الذي أقامته الإدارة المركزية لتنمية الموارد لبشرية بعجمان وتضمن إبداعات ومواهب العاملين في الدوائر الحكومية.

واطلع سموه على المبادرات والابتكارات التي قدمها المشاركون ومنها مشروع خدمة شحن الهاتف وإعادة التدوير للمخلفات والمحافظة على البيئة وأهم مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء والأقمار الصناعية ومنها دبي سات 1 و2 وخليفة سات ومسبار الأمل إلى المريخ.

واستمع سموه خلال الجولة إلى الاستعـــدادات واطلــع على فيلم مصور عن أهـــم إنجـــازات دائرة التنمية السياحية ودائرة الأراضـي والأملاك وغرفة تجـــارة وصنـــاعة عجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان والأمانة العامة للمجلس التنــفيذي والادارة المركزية للموارد والحكومة الالكترونية ودائرة الميناء والجــمارك ومنطقة عجمان الحرة والادارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية دائرة المالية إضافة إلى العديد من الابتكارات التي قدمها المشاركون في الملتقى، كما استمع سموه إلى شرح واف حول المجموعة الشمسية من القائمين على مركز الامارات الفلكي المتحرك.

تكريم

كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عدداً من الشخصيات الشابة من موظفي حكومة عجمان الذين استكملوا تحصيلهم الدراسي والحصول على درجات أكاديمية تسهم في خدمة المسيرة الوطنية في إمارة عجمان وجميعهم حصل على درجة الماجستير، كما كرم سموه فريق المبتكرين الصغار من مدرسة راشد بن حميد النموذجية.