القبض على شابين بسبب سيلفي «العنوان»

أكد مصدر مسؤول في شرطة دبي القبض على اثنين من المقيمين العرب في الدولة التقطا صورة «سيلفي» وخلفهما فندق العنوان في دبي، أثناء احتراقه قبيل بدء احتفالات رأس السنة، تم تحويلهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال المصدر لـ«البيان» إن الصورة تظهر استهزاءً ولا مبالاة بما حل في الفندق من حريق، وعدم مراعاة للوضع العام الذي كان ينذر بوقوع إصابات أو ضحايا، وشعورهما الذي ترجمته الصورة مستفز وغير مبرر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتخذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإبعادهما وأفاد المصدر بأن الإمارات تحترم كل الجنسيات المقيمة على أرضها والجميع سواسية أمام القانون، وفي المقابل يجب على المقيمين عدم القيام بتصرفات طائشة وغير مبررة تثير سخط الآخرين.

قانون

وكانت الصورة قد لاقت استياءً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب عدد من المحامين بضرورة رفع قضية عليهما، مشيرين إلى أن القانون يعتبر مثل هذه الصور جريمة تقتضي العقوبة. وأوضح المحامون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القانون يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، في مثل هذه الحالات.