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أخبار ليبيا اليوم.. مقتل 4 أشخاص فى تفجير سيارة مفخخة براس لا نوف

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أخبار ليبيا اليوم.. مقتل 4 أشخاص فى تفجير سيارة مفخخة براس لا نوف أخبار ليبيا اليوم.. مقتل 4 أشخاص فى تفجير سيارة مفخخة براس لا نوف
ركزت أخبار ليبيا اليوم على العديد من التقارير، أبرزها مقتل أربعة أشخاص، ثلاثة من حرس المنشآت النفطية وطفل فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة اليوم الخميس، بمدينة رأس لانوف النفطية شرق ليبيا، وفق المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية أسامة الحضيري.

وقال الحضيرى،"انفجرت سيارة من طراز تويوتا لاند كروزر يقودها انتحارى عند حاجز على المدخل الغربى لرأس لانوف قتل ثلاثة حراس وأصيب اثنان بجروح"، مضيفا: أن خمسة أفراد من عائلة واحدة كانوا فى سيارة عند الحاجز أصيبوا فى التفجير ونقلوا إلى المستشفى بينهم طفل عمره 16 شهرا توفى متأثرا بجروحه".

ومن أخبار ليبيا اليوم ، أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابى الذى استهدف مركزا لتدريب قوات الشرطة بمدينة زليتان غرب ليبيا، والذى أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وأكد الأزهر الشريف أنَّ مثل هذه الهجمات الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، وتخالف كافة الشرائع والأديان السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية. ودعا الأزهر الشريف، فى بيان له إلى توحد الشعب الليبى، ويطالب المجتمع الدولى بتوحيد الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية للقضاء عليها وتخليص العالم من آفاتها وشرورها.

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