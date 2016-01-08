الخارجية اللبنانية ترحب برفض الطعن على قانون استعادة الجنسية اللبنانية

>رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بـ"القرار الصادر عن المجلس الدستورى، والذى رفض الطعن المقدم لإبطال قانون إستعادة الجنسية اللبنانية للمهاجرين ذوى الأصول اللبنانية.

وقالت الخارجية فى بيان صدر اليوم إن هذا القرار اسقاط لإحدى المحاولات السياسية لمنع اللبنانيين الأصيلين من إستعادة جنسيتهم اللبنانية، فى حين هناك مئات الآلاف من غير اللبنانيين يتواجدون على أرض الوطن، ويهددون من خلال نزوحهم أو لجوئهم صيغة لبنان وحريته".

ودعت الوزارة إلى "ضرورة الإسراع فى بدء تطبيق القانون"، مشيرة إلى أنها "قد قامت فى هذا المجال بإرسال خطابين إلى كل من وزيرى الداخلية والعدل للتشديد على ضرورة تشكل اللجنة الخاصة المنبثقة عن القانون، والتى من المفترض تأليفها بعد شهر من صدور القانون.