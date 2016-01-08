نائب بالخانكة: قدمت طلبا لمحافظ القليوبية لحل مشكلة الباعة الجائلين

قال محمد صدقى هيكل عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الخانكة والخصوص والعبور إنه قدم طلبا للدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بشأن الاستفادة من المصرف المغطى بقرية القلج لحل معاناة أهالى دائرة مركز الخانكه وأهالى القلج بالأخص المتمثلة فى انتشار الأسواق العشوائية بالشوارع والميادين ومحطات السكك الحديدية ، وتأثيرها بشكل كبير على الحركة المرورية من خلال إشغال الباعة الجائلين للطرق .

وأكد صدقى فى تصريح صحفى أن ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وخاصة عند شارع الوحدة المحلية والشارع الكبير أصبحت تمثل عائقا يتطلب التعامل معه بشكل جدى يضمن تسهيل حركة المرور ولا يخل بالبعد الإنسانى خاصة أن الأسواق هى المتنفس الطبيعى لحركة البيع والشراء وتداول السلع، وتقدم خدمة لجمهور المستهلكين لشراء احتياجاتهم وضمان عدم المساس بأرزاق الباعة فالهدف تسيهل حياة المواطنين.

وأكد هيكل أنه تقدم بالطلب للدكتور رضا فرحات محافظ القليوبيةيفيد بوجود جزء كبير من المصرف المغطى بقرية القلج يمكن الاستفاده به فى عمل مكان مخصص للباعة الجائلين تحت رعاية الدولة والمجلس المحلى ينشابة باكيات مخصصة لهم بطريقة منظمة لاستخدامها لعرض بضائعهم ونقلهم وتوفير موقف خاص للتكاتك للتيسيرعلى أهلنا للذهاب من وإلى السوق وقد تمت الموافقة على الطلب ومخاطبة الجهات المعنية لعمل لدراسة الأزمة وسرعة التنفيذ.



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