مران الجمعة يحدد إمكانية لحاق عبد ربه بلقاء المصري

يحدد مران الإسماعيلي الذي يقام يوم الجمعة إمكانية لحاق قائد الفريق حسني عبد ربه بلقاء المصري الذي يقام يوم السبت المقبل.

ويلتقي الإسماعيلي بمنافسه المصري يوم السبت في إطار الجولة 13 من الدوري المصري بملعب الإسماعيلية.

وكان عبد ربه قد غاب عن المران الذي أقيم يوم الخميس بسبب إصابته برشح في الركبة ما جعله غير قادر على خوض التدريبات.

وسوف يحاول حسني المشاركة في مران يوم الجمعة وبناء عليه سوف يتحدد إمكانية لحاقه بالمباراة من عدمها.

ويعد لقاء المصري هو أول مباراة للمدير الفني الجديد للدراويش نصر الدين النابي الذي تولى المسؤولية خلفا لأحمد حسام "ميدو".

وكان عبد ربه قد سجل هدفا من أصل ثلاثية فاز بها فريقه دون رد وديا على حساب بلدية الإسماعيلية.