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أم تعتدى على طفلها وتكسر يديه وتحرق قدميه ورأسه بسبب خلافات عائلية

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أم تعتدى على طفلها وتكسر يديه وتحرق قدميه ورأسه بسبب خلافات عائلية أم تعتدى على طفلها وتكسر يديه وتحرق قدميه ورأسه بسبب خلافات عائلية
استقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، الطفل يوسف.ع.أ (سنة و5 أشهر)، مقيم بمدينة سمنود، بمحافظة الغربية بحالة حرجة، وتم إدخاله قسم استقبال الحوادث، وتبين إصابته بحروق وكسور متفرقة بالجسم والرأس.

وكانت "خالة" الطفل قد انتقلت به لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وقالت إن هناك خلافات عائلية بين والدى الطفل، وكان بحوزة أمه، وتغيبت به لمدة، واكتشفناه ملقى منذ ساعة أمام منزل العائلة.

وتم تجبير يدى الطفل حيث أصيب بكسر فيهما، ومعالجة الحروق فى قدميه وفروة الرأس.

وقد أخطر الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، ونقطة تأمين المستشفيات الجامعية، والتى أخطرت اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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