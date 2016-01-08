بالصور..قيادات التعليم بكفر الشيخ يهنئون الأقباط بعيد الميلاد المجيد

ترأست الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية و التعليم، وفدا من قيادات التعليم وطلاب المدارس، للمشاركة فى احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بمدينة كفر الشيخ ، وكنيسة السيدة العذراء بسخا.

كان في استقبالهم الأنبا بيشوى مطران كرسى كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة بالبرارى وسكرتير المجمع المقدس، والقمص بطرس بطرس بسطوريوس وكيل مطرانية كفرالشيخ ودمياط ، وجورج سمير وإيهاب عزيز من أبناء الكنيسة .

وقالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل زارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مصر لن يستطيع أحد أن يفرق نسيجها المتماسك، معبرة عن شعورها بالسعادة وسط جموع الأخوة المسيحيين فى يوم عيد الميلاد المجيد.



>