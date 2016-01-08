بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

توجه الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج يرافقه الأستاذ الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى كنيسة مارى جرجس بسوهاج لتهنئة الأنبا باخوم والأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وأكد نور الدين على قوة وتماسك النسيج الوطنى المصرى، مشيرا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب.

وأشار إلى أن مشاركة الإخوة المسيحيين أعيادهم فرض وواجب ورسالة للجميع بأن المصريين يد واحدة ونسيج واحد، مؤكدا أهمية أن تسود روح المحبة والتعاون والتسامح والإخلاص بين نسيج الأمة.

وتابع نور الدين أن جامعة سوهاج تقدم نموذجا يحتذى به بين الجامعات فى الوحدة الوطنية ومصر تحتاج إلى جهد وفكر كل أبنائها من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية".

وأشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع القوى الوطنية من أجل بناء مصر وأضاف الأنبا باخوم أن العيد يكتمل بزيارة الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة وابن سوهاج.



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