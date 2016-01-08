حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم السبت 9 يناير 2016

حظك اليوم برج الأسد السبت 9 يناير 2016
>حظك اليوم لبرج الأسد:
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على الصعيد المهنى: لن يحالفك الحظ فى هذا اليوم، وذلك لأن نجمك فى بداية العام غير ساطع، ولكن من الممكن أن تحقق الكثير من الإنجازات، فضلا عن المكاسب مادية التى ستتوالى عليك.
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على الصعيد العاطفى: الحياة العاطفية ستكون أفضل فى الفترة المُقبلة، وربما تتفاجأ هذا اليوم بموقف رومانسى قد يغير علاقتك به تماماً ويجعل علاقتكما أفضل بكثير.
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على الصعيد الصحى: على عكس الأيام الماضية، ستتلخص أخيراً من الألم الذى كان يلازمك، ويجعلك تفقد القدرة على الاستمتاع بالحياة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد: الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة.
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برج الثور حظك اليوم السبت 9 يناير 2016
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برج الثور على الصعيد المهنى: تتمتع بشخصية قيادية فى عملك كن على وعى بما يجب أن تقدمه فى الفترة القادمة حتى لا تحصد أخطاء وتظل فى الصدارة دائما.
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برج الثور على الصعيد العاطفى: حياتك العاطفية تفتقد إلى الرومانسية ببعض الأعمال البسيطة أنت قادر أن تعيد الدفء العاطفى إليها لا تتردد.
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برج الثور على الصعيد الصحى: عليك بممارسة الرياضة فهى من أفضل التعليمات التى يمكن أن تتبعها فى هذه المرحلة للمحافظة على صحتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور: تتوقع لك الأبراج مزيدا من التقدم والسعادة فى حياتك الأسرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار السعيدة التى تحلق فى سماء حياتك.
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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 9 يناير 2016 تحاول جاهدا أن تتخطى المصاعب التى تواجهك فى عملك وهذا من الأمور الجيدة، قم بتنظيم وقتك بشكل أفضل حتى تحقق ما تتمنى من أحلام فدائما النظام سر النجاح.
>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى: الحب فى الطريق لك، تتعرض لمغامرة عاطفية تعوضك ما مر بك من تجارب فاشلة وسوف تكون أفضل حالا مما سبق لا تتعجل الأمور وستكون الحياة أفضل.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحى: لا تهمل فى صحتك فهى تاج على رؤوس الأصحاء، حاول أن تتبع نظاما غذائيا حتى تفقد بعض الكيلوهات من وزنك الزائد.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: هذا العام سيكون المثالى لتحقيق الأحلام المؤجلة ثابر وعافر حتى تصل إلى أحلامك ولا تؤجلها فلا وقت يمكن أن يضيع بعد اليوم.
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برج الحمل حظك اليوم السبت 9 يناير 2016 ترقب ترقيه فى الطريق إليك فأنت قدمت الكثير من الأعمال التى سجلت فى حسابك لدى مديرك واليوم يكافئك عليها ترقب المفاجئة.
>برج الحمل على الصعيد المهنى:
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برج الحمل على الصعيد العاطفى: الحب يطرق بابك افتح له وكن حذرا من الحبيب حتى لا تتعرض لنفس المشاكل الحذر ليس عيبا ولكنه أفضل من الصدمة العاطفية.
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برج الحمل على الصعيد الصحى: لا تتجاهل تعليمات الطبيب عليك المثابرة فى الحفاظ على صحتك حتى تتجبن الأزمات التى تعرضت لها سابقا
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: تتوقع لك الأبراج مزيدا من الازدهار فأنت من الشخصيات التى لا تستسلم لليأس سريعا.
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برج العقرب حظك اليوم السبت 9 يناير 2016 يوصف مواليد برج العقرب بأن لديهم قدرات هائلة لتجاوز الأزمات، كن ذلك الشخص الذى لا تصعب عليه المهام فى عملك.
>برج العقرب على الصعيد المهنى:
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برج العقرب على الصعيد العاطفى: أنت تتعامل مع الشريك بأنانية مفرطة وسبق أن عبر لك عن ذلك، حاول تغير الواقع المرير الذى تعيشه ببعض التنازلات.
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برج العقرب على الصعيد الصحى: اليوم ملائم للقيام ببعض الأعمال التى ستعود على صحتك بالنفع، قم بممارسة الرياضة أو التنزه فى الأماكن الطبيعة.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: تتوقع لك الأبراج أن تحاول تفادى المشاكل التى سبق أن وقعت فيها حتى تعيش فى الفترة القادمة بشكل أفضل.
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برج الجدى حظك اليوم السبت 9 يناير 2016
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برج الجدى على الصعيد المهنى:
>ربما تضطر إلى العمل خلف الستار، أو إخفاء معلومات عن المحيطين بك.
على الصعيد العاطفى:
>ضغوطك العملية لم تمنعك من مشاركة الحبيب لحظات رومانسية.
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>برج الجدى على الصعيد الصحى:
>توترك يؤثر على حالتك الصحية، احذر الانفعالات.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن اليوم سيكون مليئا بالمفاجآت، والأخبار الهامة، وتقدما طفيفا بالأوضاع المالية بفضل الأفكار البناءة التى تميز مولود برج الجدى.
برج الحوت حظك اليوم السبت 9 يناير 2016
>برج الحوت على الصعيد المهنى:
>أخبار سعيدة فى انتظارك.
على الصعيد العاطفى:
>تعيش أجواء رومانسية هادئة، وعليك أن تصارح شريك حياتك بمزيد من المشاعر.
برج الحوت على الصعيد الصحى:
>تفكيرك الزائد قد يسبب لك المشكلات الصحية.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن يكون اليوم، يوم النجاح والتقدم فى العمل، البدايات مبشرة فى أول العام، وقد تدوم حتى منتصف العام، بفعل احتواء مولود الحوت للمشكلات، الذى يجيد التعامل معها، سيحافظ مولود الحوت على وضعه المادى بل سيسعى إلى تحسينه واستثمار أوقاته.
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رج السرطان حظك اليوم السبت 9 يناير 2016
>السرطان على الصعيد المهنى:
>الحظ حليفك اليوم، تعامل بإيجابية مع المحيطين بك، لأنك ستحظى بحظ وفير وقبولاً خاصاً من قبل رؤسائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك.
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>على الصعيد العاطفى:
>نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك لفرحك.
برج السرطان على الصعيد الصحى:
>الوقت مناسب لممارسة الرياضة
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>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يكون اليوم يوم الثقة، وستكتسب خبرات جديدة فى محيط العمل تجعلك تغير فى خطتك العملية على المدى البعيد، قدرتك على التعامل مع المشكلات تجعل منك اليوم شخصاً حكيماً، ولكن احذر من الانجراف فى هذه المشكلات، فأنت تحتاج الى أجواء هادئة لتبدع.
برج القوس حظك اليوم السبت 9 يناير 2016
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>برج القوس على الصعيد المهنى:
>سماع أخبار جيدة بعض الشىء، وعليك التخلى عن أفكارك المتشددة، حاول أن تضبط أعصابك.
على الصعيد العاطفى:
>مواقف شخصية تأخذ اهتمامك، وقد تحدث خلافات مع شريك حياتك، ضغوطك العملية تؤثر على حياتك العاطفية وتذبذبها، ربما تضطر للابتعاد قليلاً عن شريك حياتك، فلا تخلط الأمور ببعضها.
برج القوس على الصعيد الصحى:
>قلقك الزائد وتوترك المستمر ربما يتسبب لك فى مشكلات صحية
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن يكون اليوم، يوم النجاح وتنفيذ الأفكار، بالرغم من البدايات المتوترة فى أول العام، إلا أنها ستنتهى سريعاً، بفعل ذكاء مولود القوس، الذى يجيد التعامل مع المشكلات وتخطيها، سيحافظ مولود برج على وضعه المادى بل سيسعى إلى تحسينه واستثمار أوقاته.
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 يناير 2016
>برج الميزان على الصعيد المهنى:
>يوم غير جيد، فمن الممكن أن تخوض الكثير من المعارك فى العمل وهو ما يجعل العلاقة سيئة سواء مع مديرك فى العمل أو حتى على مستوى الزملاء.
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>على الصعيد العاطفى:
>حاول أن تتحكم فى أعصابك اليوم ولا تغضب الحبيب مهما كانت الأسباب والدوافع، ولا تعتاد أن تجبر شريكك على شىء فهذا ليس الوقت المناسب أبدًا لتفعل ذلك.
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>برج الميزان على الصعيد الصحى:
>مارس الرياضة قدر الإمكان، لأنها ستمنحك ما تحتاجه من نشاط وإلا ستتدهور صحتك وستندم على ذلك.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>كون أكثر إبداعًا وتميزًا فأنت مؤهل بشدة لإخراج شىء جميل اليوم للعالم، ولا تدع الظروف هى التى تتحكم بك، ابحث عن مكانك فى هذا العالم.
برج الدلو حظك اليوم السبت 9 يناير 2016
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حظك اليوم لبرج الدلو:
>على الصعيد المهنى:
>الأوضاع تسير بشكل جيد هذا اليوم، وعلى الرغم من كافة الظروف السيئة التى تعرضت لها مؤخراً إلا أنك قادر على تحقيق أحلامك بأكملها.
على الصعيد العاطفى:
>علاقتك بالحبيب جيدة، ولكن لا تحاول أن تفسدها ببعض الأخطاء، فحاول اليوم أن تكون هناك جلسة تجمعكما تتخلصوا فيها من كافة المشاكل.
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>على الصعيد الصحى:
>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد أنها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، لذلك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.
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