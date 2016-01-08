حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم السبت 9 يناير 2016

حظك اليوم برج الأسد السبت 9 يناير 2016



>حظك اليوم لبرج الأسد:

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على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الثور حظك اليوم السبت 9 يناير 2016

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برج الثور على الصعيد المهنى:

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برج الثور على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 9 يناير 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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برج الحمل حظك اليوم السبت 9 يناير 2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى:

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برج الحمل على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج العقرب حظك اليوم السبت 9 يناير 2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:

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برج العقرب على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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برج الجدى حظك اليوم السبت 9 يناير 2016

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برج الجدى على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:



>برج الجدى على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

برج الحوت حظك اليوم السبت 9 يناير 2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

لن يحالفك الحظ فى هذا اليوم، وذلك لأن نجمك فى بداية العام غير ساطع، ولكن من الممكن أن تحقق الكثير من الإنجازات، فضلا عن المكاسب مادية التى ستتوالى عليك.الحياة العاطفية ستكون أفضل فى الفترة المُقبلة، وربما تتفاجأ هذا اليوم بموقف رومانسى قد يغير علاقتك به تماماً ويجعل علاقتكما أفضل بكثير.على عكس الأيام الماضية، ستتلخص أخيراً من الألم الذى كان يلازمك، ويجعلك تفقد القدرة على الاستمتاع بالحياة.الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة.تتمتع بشخصية قيادية فى عملك كن على وعى بما يجب أن تقدمه فى الفترة القادمة حتى لا تحصد أخطاء وتظل فى الصدارة دائما.حياتك العاطفية تفتقد إلى الرومانسية ببعض الأعمال البسيطة أنت قادر أن تعيد الدفء العاطفى إليها لا تتردد.عليك بممارسة الرياضة فهى من أفضل التعليمات التى يمكن أن تتبعها فى هذه المرحلة للمحافظة على صحتك.تتوقع لك الأبراج مزيدا من التقدم والسعادة فى حياتك الأسرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار السعيدة التى تحلق فى سماء حياتك.تحاول جاهدا أن تتخطى المصاعب التى تواجهك فى عملك وهذا من الأمور الجيدة، قم بتنظيم وقتك بشكل أفضل حتى تحقق ما تتمنى من أحلام فدائما النظام سر النجاح.الحب فى الطريق لك، تتعرض لمغامرة عاطفية تعوضك ما مر بك من تجارب فاشلة وسوف تكون أفضل حالا مما سبق لا تتعجل الأمور وستكون الحياة أفضل.لا تهمل فى صحتك فهى تاج على رؤوس الأصحاء، حاول أن تتبع نظاما غذائيا حتى تفقد بعض الكيلوهات من وزنك الزائد.هذا العام سيكون المثالى لتحقيق الأحلام المؤجلة ثابر وعافر حتى تصل إلى أحلامك ولا تؤجلها فلا وقت يمكن أن يضيع بعد اليوم.ترقب ترقيه فى الطريق إليك فأنت قدمت الكثير من الأعمال التى سجلت فى حسابك لدى مديرك واليوم يكافئك عليها ترقب المفاجئة.الحب يطرق بابك افتح له وكن حذرا من الحبيب حتى لا تتعرض لنفس المشاكل الحذر ليس عيبا ولكنه أفضل من الصدمة العاطفية.لا تتجاهل تعليمات الطبيب عليك المثابرة فى الحفاظ على صحتك حتى تتجبن الأزمات التى تعرضت لها سابقاتتوقع لك الأبراج مزيدا من الازدهار فأنت من الشخصيات التى لا تستسلم لليأس سريعا.يوصف مواليد برج العقرب بأن لديهم قدرات هائلة لتجاوز الأزمات، كن ذلك الشخص الذى لا تصعب عليه المهام فى عملك.أنت تتعامل مع الشريك بأنانية مفرطة وسبق أن عبر لك عن ذلك، حاول تغير الواقع المرير الذى تعيشه ببعض التنازلات.اليوم ملائم للقيام ببعض الأعمال التى ستعود على صحتك بالنفع، قم بممارسة الرياضة أو التنزه فى الأماكن الطبيعة.تتوقع لك الأبراج أن تحاول تفادى المشاكل التى سبق أن وقعت فيها حتى تعيش فى الفترة القادمة بشكل أفضل.>ربما تضطر إلى العمل خلف الستار، أو إخفاء معلومات عن المحيطين بك.>ضغوطك العملية لم تمنعك من مشاركة الحبيب لحظات رومانسية.>توترك يؤثر على حالتك الصحية، احذر الانفعالات.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن اليوم سيكون مليئا بالمفاجآت، والأخبار الهامة، وتقدما طفيفا بالأوضاع المالية بفضل الأفكار البناءة التى تميز مولود برج الجدى.>أخبار سعيدة فى انتظارك.>تعيش أجواء رومانسية هادئة، وعليك أن تصارح شريك حياتك بمزيد من المشاعر.>تفكيرك الزائد قد يسبب لك المشكلات الصحية.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن يكون اليوم، يوم النجاح والتقدم فى العمل، البدايات مبشرة فى أول العام، وقد تدوم حتى منتصف العام، بفعل احتواء مولود الحوت للمشكلات، الذى يجيد التعامل معها، سيحافظ مولود الحوت على وضعه المادى بل سيسعى إلى تحسينه واستثمار أوقاته.

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رج السرطان حظك اليوم السبت 9 يناير 2016

>السرطان على الصعيد المهنى:



>على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

>الوقت مناسب لممارسة الرياضة



>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

برج القوس حظك اليوم السبت 9 يناير 2016

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>برج القوس على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحى:

>قلقك الزائد وتوترك المستمر ربما يتسبب لك فى مشكلات صحية

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 يناير 2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:



>على الصعيد العاطفى:



>برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 يناير 2016

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حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:



>على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>الحظ حليفك اليوم، تعامل بإيجابية مع المحيطين بك، لأنك ستحظى بحظ وفير وقبولاً خاصاً من قبل رؤسائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك.>نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك لفرحك.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يكون اليوم يوم الثقة، وستكتسب خبرات جديدة فى محيط العمل تجعلك تغير فى خطتك العملية على المدى البعيد، قدرتك على التعامل مع المشكلات تجعل منك اليوم شخصاً حكيماً، ولكن احذر من الانجراف فى هذه المشكلات، فأنت تحتاج الى أجواء هادئة لتبدع.>سماع أخبار جيدة بعض الشىء، وعليك التخلى عن أفكارك المتشددة، حاول أن تضبط أعصابك.>مواقف شخصية تأخذ اهتمامك، وقد تحدث خلافات مع شريك حياتك، ضغوطك العملية تؤثر على حياتك العاطفية وتذبذبها، ربما تضطر للابتعاد قليلاً عن شريك حياتك، فلا تخلط الأمور ببعضها.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن يكون اليوم، يوم النجاح وتنفيذ الأفكار، بالرغم من البدايات المتوترة فى أول العام، إلا أنها ستنتهى سريعاً، بفعل ذكاء مولود القوس، الذى يجيد التعامل مع المشكلات وتخطيها، سيحافظ مولود برج على وضعه المادى بل سيسعى إلى تحسينه واستثمار أوقاته.>يوم غير جيد، فمن الممكن أن تخوض الكثير من المعارك فى العمل وهو ما يجعل العلاقة سيئة سواء مع مديرك فى العمل أو حتى على مستوى الزملاء.>حاول أن تتحكم فى أعصابك اليوم ولا تغضب الحبيب مهما كانت الأسباب والدوافع، ولا تعتاد أن تجبر شريكك على شىء فهذا ليس الوقت المناسب أبدًا لتفعل ذلك.>مارس الرياضة قدر الإمكان، لأنها ستمنحك ما تحتاجه من نشاط وإلا ستتدهور صحتك وستندم على ذلك.>كون أكثر إبداعًا وتميزًا فأنت مؤهل بشدة لإخراج شىء جميل اليوم للعالم، ولا تدع الظروف هى التى تتحكم بك، ابحث عن مكانك فى هذا العالم.>الأوضاع تسير بشكل جيد هذا اليوم، وعلى الرغم من كافة الظروف السيئة التى تعرضت لها مؤخراً إلا أنك قادر على تحقيق أحلامك بأكملها.>علاقتك بالحبيب جيدة، ولكن لا تحاول أن تفسدها ببعض الأخطاء، فحاول اليوم أن تكون هناك جلسة تجمعكما تتخلصوا فيها من كافة المشاكل.>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد أنها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، لذلك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.