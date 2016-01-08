برج الحوت حظك اليوم السبت 9/1/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:
>أخبار سعيدة فى انتظارك
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>على الصعيد العاطفى:
>تعيش أجواء رومانسية هادئة، وعليك أن تصارح شريك حياتك بمزيد من المشاعر.
برج الحوت على الصعيد الصحى:
>تفكيرك الزائد قد يسبب لك المشكلات الصحية.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن يكون اليوم، يوم النجاح والتقدم فى العمل، البدايات مبشرة فى أول العام، وقد تدوم حتى منتصف العام، بفعل احتواء مولود الحوت للمشكلات، الذى يجيد التعامل معها، سيحافظ مولود الحوت على وضعه المادى بل سيسعى إلى تحسينه واستثمار أوقاته.