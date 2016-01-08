برج السرطان حظك اليوم السبت 9/1/2016



>السرطان على الصعيد المهنى:



>على الصعيد العاطفى:



>برج السرطان على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:



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>الحظ حليفك اليوم، تعامل بإيجابية مع المحيطين بك، لأنك ستحظى بحظ وفير وقبولاً خاصاً من قبل رؤسائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك.>نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك لفرحك.>الوقت مناسب لممارسة الرياضة>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يكون اليوم يوم الثقة، وستكتسب خبرات جديدة فى محيط العمل تجعلك تغير فى خطتك العملية على المدى البعيد، قدرتك على التعامل مع المشكلات تجعل منك اليوم شخصاً حكيماً، ولكن احذر من الانجراف فى هذه المشكلات، فأنت تحتاج الى أجواء هادئة لتبدع.

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