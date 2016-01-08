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برج السرطان حظك اليوم السبت 9/1/2016

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برج السرطان حظك اليوم السبت 9/1/2016 برج السرطان حظك اليوم السبت 9/1/2016
 

 


>السرطان على الصعيد المهنى:


>الحظ حليفك اليوم، تعامل بإيجابية مع المحيطين بك، لأنك ستحظى بحظ وفير وقبولاً خاصاً من قبل رؤسائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك.
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>على الصعيد العاطفى:


>نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك لفرحك.
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> على الصعيد الصحى:


>الوقت مناسب لممارسة الرياضة
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>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يكون اليوم يوم الثقة، وستكتسب خبرات جديدة فى محيط العمل تجعلك تغير فى خطتك العملية على المدى البعيد، قدرتك على التعامل مع المشكلات تجعل منك اليوم شخصاً حكيماً، ولكن احذر من الانجراف فى هذه المشكلات، فأنت تحتاج الى أجواء هادئة لتبدع.

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