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برج القوس حظك اليوم السبت 9/1/2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 9/1/2016 برج القوس حظك اليوم السبت 9/1/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:


>سماع أخبار جيدة بعض الشىء، وعليك التخلى عن أفكارك المتشددة، حاول أن تضبط أعصابك.

على الصعيد العاطفى:


>مواقف شخصية تأخذ اهتمامك، وقد تحدث خلافات مع شريك حياتك، ضغوطك العملية تؤثر على حياتك العاطفية وتذبذبها، ربما تضطر للابتعاد قليلاً عن شريك حياتك، فلا تخلط الأمور ببعضها.

برج القوس على الصعيد الصحى:


>قلقك الزائد وتوترك المستمر ربما يتسبب لك فى مشكلات صحية

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن يكون اليوم، يوم النجاح وتنفيذ الأفكار، بالرغم من البدايات المتوترة فى أول العام، إلا أنها ستنتهى سريعاً، بفعل ذكاء مولود القوس، الذى يجيد التعامل مع المشكلات وتخطيها، سيحافظ مولود برج على وضعه المادى بل سيسعى إلى تحسينه واستثمار أوقاته.

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مصر 365

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