برج الميزان حظك اليوم السبت 2016/1/9

>برج الميزان على الصعيد المهنى:
>يوم غير جيد، فمن الممكن أن تخوض الكثير من المعارك فى العمل وهو ما يجعل العلاقة سيئة سواء مع مديرك فى العمل أو حتى على مستوى الزملاء.
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>على الصعيد العاطفى:
>حاول أن تتحكم فى أعصابك اليوم ولا تغضب الحبيب مهما كانت الأسباب والدوافع، ولا تعتاد أن تجبر شريكك على شىء فهذا ليس الوقت المناسب أبدًا لتفعل ذلك.
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>برج الميزان على الصعيد الصحى:
>مارس الرياضة قدر الإمكان، لأنها ستمنحك ما تحتاجه من نشاط وإلا ستتدهور صحتك وستندم على ذلك.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>كون أكثر إبداعًا وتميزًا فأنت مؤهل بشدة لإخراج شىء جميل اليوم للعالم، ولا تدع الظروف هى التى تتحكم بك، ابحث عن مكانك فى هذا العالم.