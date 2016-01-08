برج الدلو حظك اليوم السبت 2016/1/9

حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهنى:



>على الصعيد العاطفى:



>على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:



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>الأوضاع تسير بشكل جيد هذا اليوم، وعلى الرغم من كافة الظروف السيئة التى تعرضت لها مؤخراً إلا أنك قادر على تحقيق أحلامك بأكملها.>علاقتك بالحبيب جيدة، ولكن لا تحاول أن تفسدها ببعض الأخطاء، فحاول اليوم أن تكون هناك جلسة تجمعكما تتخلصوا فيها من كافة المشاكل.>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد أنها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، لذلك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

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