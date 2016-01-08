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بالفيديو.موقع"انفراد" ينشر لحظة إطلاق النار على 40 سائحا أمام فندق بالهرم

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بالفيديو.موقع"انفراد" ينشر لحظة إطلاق النار على 40 سائحا أمام فندق بالهرم بالفيديو.موقع"انفراد" ينشر لحظة إطلاق النار على 40 سائحا أمام فندق بالهرم
حصل موقع “انفراد” على حصرى يسجل اللقطات الأولى لحادث الاعتداء على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، الذى وقع صباح أمس الخميس.
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>ويوضح الفيديو مطاردات بين المتهمين وقوات الأمن وإطلاق الأعيرة النارية، بعد مغادرة 40 سائحًا من عرب إسرائيل الفندق، والصعود إلى الأتوبيس ومعهم أمتعتهم للتوجه إلى مدينة طابا لقضاء باقى رحلتهم.

ويظهر فى الفيديو خروج العناصر الإجرامية من الشارع المجاور للفندق، ثم مطاردة أفراد شرطة السياحة وتأمين الأفواج والتعامل مع العناصر الملثمة.

ووقعت حادثة أخرى بشارع الهرم، إذ أكد اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، تعرض الفندق لإطلاق نار من قِبَل أحد المترددين عليه، بسبب خلاف بينه وأحد رجال أمن الفندق، ما تسبب فى تهشم زجاج الواجهة.

وأضاف شلبى، فى تصريحاتٍ صحفية، أن إطلاق النار على الفندق ناتج عن حادث جنائى وليس إرهابى، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم.

ووصل فريق من نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، وخبراء المعمل الجنائى، إلى موقع الحادث لمعاينة الفندق، وكشفت المعاينة الأولية عن تهشم زجاج الفندق الخارجى، وتولى رجال المعمل الجنائى رفع الأدلة وفحصها للوقوف على ظرفها وملابسات الواقعة، وتحديد نوعية السلاح المُسْتَخْدَم فيها.

ومن المنتظر أن تطلب النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة، وتقرير المعمل الجنائى والأدلة الجنائية، وتفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة فى محيط الفندق.

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مصر 365

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