الحب يصنع المعجزات.. القبلات والأحضان بين الزوجين تعزز الصحة وتقوى المناعة

"الحب يصنع المعجزات" عبارة شهيرة بين المحبين، وتؤكد أن الحب بالتأكيد له تأثير إيجابى بين المحبين.

ووفقا للموقع الهندى "The times of india"، فإن الوقوع فى الحب وبعض الإيحاءات الرومانسية بين الزوجين، تساعد على تعزيز الصحة وتقوية الجهاز المناعى ومن بين هذه الممارسات والإيحاءات التى تقوى المناعة تحدث التقرير عن الأمور التالية:

1- القبلات تعزز المناعة:

>وحسب التقرير فإن القبلات ليست للمتعة فقط، ولكنها مفيدة للصحة، وتساعد على محاربة الجراثيم، وذكر علماء هولنديون أن تبادل القبلات لمدة 10 ثوان، يتقاسم الزوجان مع بعضهما البعض 80 مليون نوع من البكتيريا مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة، كما أنها تعد جيدة لعملية التمثيل الغذائى وتساعد على حرق الدهون الزائدة بالجسم، ومن الممكن حرق ما يصل إلى 2 حتى 6 سعر حرارى فى الدقيقة.

2- تشابك اليدين بين الزوجين يخفف الألم:

>وأشار التقرير إلى أن إمساك المرأة بيد زوجها يقلل مشاعر الألم لديها، كما أجرى الباحثون دراسة على أشخاص يتعرضون لصدمات كهربائية، ووجدوا أن إمساك اليدين يقلل من الشعور بالألم، وقال الطبيب النفسى جوزيف هالت، انخفض الشعور بالألم لدى النساء اللاتى تزوجن عن حب.

3-ممارسة الجنس يقلل التوتر:

>حسبما جاء فى التقرير فإن ممارسة الجنس بين الزوجين يعد وسيلة رائعة لتقليل التوتر، وأجريت دراسة على الأزواج الذين يمارسون الجنس بانتظام، فوجد أنهم أقل توترا عن غيرهم، ويرجع ذلك لإفراز الأوكسيتوسين الذى يلعب دورا هاما فى منع هرمونات التوتر وتعزيز المناعة، كما أن الوصول للنشوة الجنسية يساعد على النوم بشكل أفضل وزيادة الهرمونات الجنسية الحيوية كالأستروجين والتستوستيرون والتى تساعدك على أن تبدو أصغر سنا.

4- الأحضان بين الزوجين يخفض ضغط الدم:

>حيث اكتشف الباحثون أن العناق بين الزوجين والاتصال الجسدى لمدة 20 ثانية، يجعلهم أكثر هدوءا ويساعد على انخفاض مستوى ضغط الدم وضبط معدل ضربات القلب .