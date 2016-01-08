برج الحمل حظك اليوم السبت 2016/1/9



>برج الحمل على الصعيد المهنى:



>برج الحمل على الصعيد العاطفى:



>برج الحمل على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:



>

>

>ترقب ترقيه فى الطريق إليك فأنت قدمت الكثير من الأعمال التى سجلت فى حسابك لدى مديرك واليوم يكافئك عليها ترقب المفاجئة.>الحب يطرق بابك افتح له وكن حذرا من الحبيب حتى لا تتعرض لنفس المشاكل الحذر ليس عيبا ولكنه أفضل من الصدمة العاطفية.>لا تتجاهل تعليمات الطبيب عليك المثابرة فى الحفاظ على صحتك حتى تتجبن الأزمات التى تعرضت لها سابقا>تتوقع لك الأبراج مزيدا من الازدهار فأنت من الشخصيات التى لا تستسلم لليأس سريعا.

موضوعات متعلقة

'); } }); } catch (e) { } } return false; });