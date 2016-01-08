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برج الحمل حظك اليوم السبت 2016/1/9

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برج الحمل حظك اليوم السبت 2016/1/9 برج الحمل حظك اليوم السبت 2016/1/9
 

 


>برج الحمل على الصعيد المهنى:


>ترقب ترقيه فى الطريق إليك فأنت قدمت الكثير من الأعمال التى سجلت فى حسابك لدى مديرك واليوم يكافئك عليها ترقب المفاجئة.
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>برج الحمل على الصعيد العاطفى:


>الحب يطرق بابك افتح له وكن حذرا من الحبيب حتى لا تتعرض لنفس المشاكل الحذر ليس عيبا ولكنه أفضل من الصدمة العاطفية.
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>برج الحمل على الصعيد الصحى:


>لا تتجاهل تعليمات الطبيب عليك المثابرة فى الحفاظ على صحتك حتى تتجبن الأزمات التى تعرضت لها سابقا
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>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تتوقع لك الأبراج مزيدا من الازدهار فأنت من الشخصيات التى لا تستسلم لليأس سريعا.

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