برج العقرب حظك اليوم السبت 2016/1/9



>برج العقرب على الصعيد المهنى:



>برج العقرب على الصعيد العاطفى:



>برج العقرب على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:



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>يوصف مواليد برج العقرب بأن لديهم قدرات هائلة لتجاوز الأزمات، كن ذلك الشخص الذى لا تصعب عليه المهام فى عملك.>أنت تتعامل مع الشريك بأنانية مفرطة وسبق أن عبر لك عن ذلك، حاول تغير الواقع المرير الذى تعيشه ببعض التنازلات.>اليوم ملائم للقيام ببعض الأعمال التى ستعود على صحتك بالنفع، قم بممارسة الرياضة أو التنزه فى الأماكن الطبيعة.>تتوقع لك الأبراج أن تحاول تفادى المشاكل التى سبق أن وقعت فيها حتى تعيش فى الفترة القادمة بشكل أفضل.

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