برج العقرب حظك اليوم السبت 2016/1/9

>برج العقرب على الصعيد المهنى:
>يوصف مواليد برج العقرب بأن لديهم قدرات هائلة لتجاوز الأزمات، كن ذلك الشخص الذى لا تصعب عليه المهام فى عملك.
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>برج العقرب على الصعيد العاطفى:
>أنت تتعامل مع الشريك بأنانية مفرطة وسبق أن عبر لك عن ذلك، حاول تغير الواقع المرير الذى تعيشه ببعض التنازلات.
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>برج العقرب على الصعيد الصحى:
>اليوم ملائم للقيام ببعض الأعمال التى ستعود على صحتك بالنفع، قم بممارسة الرياضة أو التنزه فى الأماكن الطبيعة.
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>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>تتوقع لك الأبراج أن تحاول تفادى المشاكل التى سبق أن وقعت فيها حتى تعيش فى الفترة القادمة بشكل أفضل.
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