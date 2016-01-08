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برج الجدى حظك اليوم السبت 9 /1 /2016

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برج الجدى حظك اليوم السبت 9 /1 /2016 برج الجدى حظك اليوم السبت 9 /1 /2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:


>ربما تضطر إلى العمل خلف الستار، أو إخفاء معلومات عن المحيطين بك.
>


>على الصعيد العاطفى:


>ضغوطك العملية لم تمنعك من مشاركة الحبيب لحظات رومانسية.
>


>برج الجدى على الصعيد الصحى:


>توترك يؤثر على حالتك الصحية، احذر الانفعالات
>


>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن اليوم سيكون مليئا بالمفاجآت، والأخبار الهامة، وتقدما طفيفا بالأوضاع المالية بفضل الأفكار البناءة التى تميز مولود برج الجدى.
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