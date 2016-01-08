عودة يانوزاي لمانشستر يونايتد.. هل تكون الفرصة الأخيرة له؟

عاد عدنان يانوزاي لمانشستر يونايتد بعد قطع إعارته مع بروسيا دورتموند ليطرح ذلك الأمر العديد من الأسئلة؟ هل يلعب أساسيا على ممفيس ديباي؟ ماذا لو فشل في إثبات نفسه؟ هل تكون هذه هي فرصته الأخيرة مع الشياطين الحمر؟

وأعلن مانشستر يونايتد عن قطع فترة إعارة عدنان يانوزاي مع فريق بروسيا دورتموند الألماني وعودته إلى الفريق الأحمر لتدعيم الفريق بعد التراجع المخيف الذي أصاب أجنحة الفريق هذا الموسم.

وكان يانوزاي قد خرج على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى بروسيا دورتموند طمعا في مشاركات في مباريات أكثر لاكتساب الخبرة وذلك في ظل ثقة فان خال العمياء في ممفيس ديباي للإعتماد على الشاب الهولندي منذ بداية الموسم.

ولكن إعارة يانوزاي لم تسر بالشكل المنتظر فالشاب البلجيكي لم ينجح في الحصول على فرصة للمشاركة مع أسود الفيستيفاليا سوى في 500 دقيقة فقط في 12 مباراة وكان ذلك كل ما لعبه مع الفريق خلال فترة إعارته قبل إنتهاءها.

ولم يسجل يانوزاي أي أهداف مع بروسيا دورتموند خلال تواجده ولكنه ساهم بصناعة ثلاثة أهداف.

أما عن عودة يانوزاي لمانشستر يونايتد فهي ستكون الفرصة الأخيرة له مع الفريق، فهو وحتى الآن لم يقدم أوراق أعتماده سوى بتسجيلاته المنتشرة على موقع "اليوتيوب" لمبارياته مع رديف يونايتد.

أما مع الفريق الأول فمازال اللاعب صاحب الـ20 عاما بعيدا عن المنتظر منه تقديمه.

وتنتظر جماهير يونايتد من يانوزاي أن يحصل على مكان ممفيس ديباي في تشكيلة الفريق الأساسية بعد الأداء المزري الذي قدمه الهولندي خلال الدور الأول، خاصة أن إمكانيات الثنائي في المهارات الفردية متشابهة ولكن ديباي يفضل القوة بينما يانوزاي يفضل اللمسة الفنية.

وكان يانوزاي قد شارك في 4 مباريات مع يونايتد بداية هذا الموسم قبل خروجه معارا ونجح في تسجيل هدف وحيد خلالهم.

ولعب يانوزاي إجمالا منذ تصعيده للفريق الأول للشياطين الحمر في 60 مباراة سجل خمسة أهداف فقط وصنع 6 أهداف وهي نفس أرقام ممفيس ديباي التي حققها في 25 مباراة ولكن التفوق ليانوزاي بصناعته لهدفين أكثر من الجناح الهولندي.