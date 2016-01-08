أزمة رئيس لجنة التحكيم – بداية باعتذار الشناوي ونهاية بمحاولة رئيس الاتحاد وشلبي لتثبيته

لم يحسم أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق موقفه من الاستقالة رسميا من رئاسة لجنة الحكام بعد يومين فقط من توليه المسؤولية رسميا وذلك بعد تدخل جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

الأزمة بدأت عندما صرح أحمد الشناوي لـFilGoal.com بأنه لن يستمر في منصبه بسبب وجود تدخلات في عمله باللجنة، وإخلال رئيس الاتحاد بالاتفاقات الأربعة التي طلبها.

وأكد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمقدم بقناة الحياة2 أن الشناوي استقال رسميا بل وأعلن عن قرب تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.

مما استدعى دخول جمال علام رئيس الاتحاد ليصرح عبر قناة الحياة: "لم يحدث وأن تقدم الشناوي باستقالته.. تحدثت معه قبل قليل وأكد استمراره في منصبه".

كل هذا مازال الشناوي يؤكد لـFilGoal.com أن قراره لا رجعة فيه رغم تصريحات رئيس الاتحاد. (ويملك FilGoal.com تسجيلا لتأكيد رئيس لجنة الحكام باستقالته)

وظهر الشناوي عبر قناة ON TV ليقوم بتحليل الفقرات التحكيمية.. واستهلها بالحديث عن الأزمة وقال إن هناك نقاط خلاف ظهرت رغم الاتفاق مع الاتحاد عليها.

ومع محاولات مدحت شلبي مقدم استوديو ON TV لتثبيت الشناوي على الكرسي طالبه بعرض نقاط الخلاف مع اتحاد الكرة.

وأكد الشناوي أنه وجد تدخلا من أحد الأعضاء.. وألمح لاستيائه من تحويل وجيه أحمد عضو لجنة التحكيم للتحقيق قبل مباشرة عمله بسبب أزمة التسريبات.

وهنا تدخل جمال علام مرة أخرى عبر قناة ON TV ليمنح الشناوي بعض التطمينات الخاصة باتفاقاته وأكد على أن الاجتماع الذي سيجمع الثنائي يوم الجمعة سيكون على رأسه حسم نقطة الخلاف.

وعاد الشناوي ليؤكد إذن هناك نقطة واحدة فقط سيتم الفصل فيها في اجتماع الجمعة إن كان سيتولى رئاسة لجنة الحكام أو الاعتذار رسميا.

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