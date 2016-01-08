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مباشر جوائز الكاف - حفل الأفضل في إفريقيا.. بلا أي تتويج عربي

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مباشر جوائز الكاف - حفل الأفضل في إفريقيا.. بلا أي تتويج عربي مباشر جوائز الكاف - حفل الأفضل في إفريقيا.. بلا أي تتويج عربي

يقدم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لحفل الأفضل في إفريقيا عن عام 2015.

الغاني أندريه أيو والجابوني بيير-إيمريك أوباميانج والإيفواري يايا توريه. ثلاثي ينافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

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** بيير إيمريك أوباميانج يتوج بلقب أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2015. متفوقا على يايا توريه وأندريه أيو.

** مبوانا علي ساماتا نجم تنزانيا ومازيمبي يتوج بلقب أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا. متفوقا على بغداد بونجاح وروبرتو كيديابا

** عبد الغني سعيد عرب من الصومال يتوج بجائزة قائد العام عن عام 2015.

** أسطورة أفريقيا يتقاسمها كلا من تشارلو كومي جيامي (غانا) وصامويل مبابي ليبي (الكاميرون). وتوج جيامي بكأس أمم إفريقيا 3 مرات مع غانا قبل أن يتوفى في سبتمبر عن عام 2015.

** جهاد جريشة يخسر لقب أفضل حكم عن عام 2015 لصالح باكاري بابا جاساما من جامبيا.

** جايل انجاناموي (الكاميرون) أفضل لاعبه عن عام 2015 في إفريقيا.

** الفرنسي إيرفي رينار أفضل مدرب عن عام 2015. بعدما قاد منتخب كوت ديفوار للفوز بلقب أمم إفريقيا. متفوقا على فوزي البنزرتي.

** النيجيري إيتيبو أوجينيكارو يتوج بجائزة أفضل موهبة في إفريقيا عن عام 2015. متفوقا على محمود عبد المنعم كهربا.

** نادي مازيمبي يتوج بلقب أفضل فريق عن عام 2015.

** منتخب سيدات الكاميرون يتوج بالمنتخب الأفضل للسيدات عن عام 2015

** منتخب كوت ديفوار يتوج بأفضل منتخب في عام 2015

** انطلاق الحفل

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