برج الثور حظك اليوم السبت 2016/1/9



>برج الثور على الصعيد المهنى:

>تتمتع بشخصية قيادية فى عملك كن على وعى بما يجب أن تقدمه فى الفترة القادمة حتى لا تحصد أخطاء وتظل فى الصدارة دائما. برج الثور على الصعيد العاطفى:

>حياتك العاطفية تفتقد إلى الرومانسية ببعض الأعمال البسيطة أنت قادر أن تعيد الدفء العاطفى إليها لا تتردد.

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>برج الثور على الصعيد الصحى:

>عليك بممارسة الرياضة فهى من أفضل التعليمات التى يمكن أن تتبعها فى هذه المرحلة للمحافظة على صحتك.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تتوقع لك الأبراج مزيدا من التقدم والسعادة فى حياتك الأسرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار السعيدة التى تحلق فى سماء حياتك.

شبكةعيونالإخبارية

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