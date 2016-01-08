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برج الثور حظك اليوم السبت 2016/1/9

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برج الثور حظك اليوم السبت 2016/1/9 برج الثور حظك اليوم السبت 2016/1/9


>برج الثور على الصعيد المهنى:


>تتمتع بشخصية قيادية فى عملك كن على وعى بما يجب أن تقدمه فى الفترة القادمة حتى لا تحصد أخطاء وتظل فى الصدارة دائما.

برج الثور على الصعيد العاطفى:


>حياتك العاطفية تفتقد إلى الرومانسية ببعض الأعمال البسيطة أنت قادر أن تعيد الدفء العاطفى إليها لا تتردد.
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>برج الثور على الصعيد الصحى:


>عليك بممارسة الرياضة فهى من أفضل التعليمات التى يمكن أن تتبعها فى هذه المرحلة للمحافظة على صحتك.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>تتوقع لك الأبراج مزيدا من التقدم والسعادة فى حياتك الأسرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار السعيدة التى تحلق فى سماء حياتك.

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مصر 365

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