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حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 2016/1/9

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حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 2016/1/9 حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 2016/1/9

لبرج الأسد:
>على الصعيد المهنى:
>

لن يحالفك الحظ فى هذا اليوم، وذلك لأن نجمك فى بداية العام غير ساطع، ولكن من الممكن أن تحقق الكثير من الإنجازات، فضلا عن المكاسب مادية التى ستتوالى عليك.

على الصعيد العاطفى:


>الحياة العاطفية ستكون أفضل فى الفترة المُقبلة، وربما تتفاجأ هذا اليوم بموقف رومانسى قد يغير علاقتك به تماماً ويجعل علاقتكما أفضل بكثير.
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>على الصعيد الصحى:


>على عكس الأيام الماضية، ستتلخص أخيراً من الألم الذى كان يلازمك، ويجعلك تفقد القدرة على الاستمتاع بالحياة.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة.

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مصر 365

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