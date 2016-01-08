حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 2016/1/9

حظك اليوم لبرج الأسد:

>على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:



>على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

لن يحالفك الحظ فى هذا اليوم، وذلك لأن نجمك فى بداية العام غير ساطع، ولكن من الممكن أن تحقق الكثير من الإنجازات، فضلا عن المكاسب مادية التى ستتوالى عليك.>الحياة العاطفية ستكون أفضل فى الفترة المُقبلة، وربما تتفاجأ هذا اليوم بموقف رومانسى قد يغير علاقتك به تماماً ويجعل علاقتكما أفضل بكثير.>على عكس الأيام الماضية، ستتلخص أخيراً من الألم الذى كان يلازمك، ويجعلك تفقد القدرة على الاستمتاع بالحياة.>الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة.