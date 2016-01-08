برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2016/1/9

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:



>برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:



>برج الجوزاء على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:



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>تحاول جاهدا أن تتخطى المصاعب التى تواجهك فى عملك وهذا من الأمور الجيدة، قم بتنظيم وقتك بشكل أفضل حتى تحقق ما تتمنى من أحلام فدائما النظام سر النجاح.>الحب فى الطريق لك، تتعرض لمغامرة عاطفية تعوضك ما مر بك من تجارب فاشلة وسوف تكون أفضل حالا مما سبق لا تتعجل الأمور وستكون الحياة أفضل.>لا تهمل فى صحتك فهى تاج على رؤوس الأصحاء، حاول أن تتبع نظاما غذائيا حتى تفقد بعض الكيلوهات من وزنك الزائد.>هذا العام سيكون المثالى لتحقيق الأحلام المؤجلة ثابر وعافر حتى تصل إلى أحلامك ولا تؤجلها فلا وقت يمكن أن يضيع بعد اليوم.

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