الصحة الفلسطينية: شهيد رابع بنيران الاحتلال شرق محافظة الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب رابع على يد قوات الاحتلال فى منطقة بيت عينون شرق محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأشارت مصادر فلسطينية من الخليل أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد خبر استشهاد الشاب الرابع، فيما تم الكشف عن هوية الشهداء الثلاثة الذين أعدمهم الاحتلال في وقت سابق عند مفترق “غوش عتصيون” الاستيطاني الواقع على طريق بيت لحم و محافظة الخليل وهم مهند زياد محمد كوازبة(20 سنة) وأحمد سالم كوازبة(21 سنة)، وعلاء عبد محمد كوازبة(21 سنة) وجميهم من سكان بلدة سعير.

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