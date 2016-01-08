الجيش العراقي: إصابة المتحدث باسم داعش في غارة جوية

قال الجيش العراقي في بيان يوم الخميس إن لديه تقارير مؤكدة بإصابة أبو محمد العدناني المتحدث باسم تنظيم داعش في غارة جوية بمحافظة الأنبار.

ولم يتسن لرويترز تأكيد التقرير على الفور.

وذكر الجيش في بيانه أنه وردته “أنباء مؤكدة عن إصابة الإرهابي المدعو أبو محمد العدناني الناطق باسم عصابات داعش الإرهابية بقصف جوي لصقور الجو الشجعان في منطقة براونة ونقله إلى منطقة هيت قبل أيام بعد فقدانه لكمية كبيرة من الدم لمعالجته ونقله لاحقا إلى إحدى الأوكار بالموصل تحت حماية أمنية مشددة وتكتم كبير عن مكان تواجده.”

ووفقا للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فإن أكثر من مئة مقاتل من داعش قتلوا في بروانة وحولها خلال الأيام الماضية إثر ضربات جوية استهدفت مساعدة الجيش العراقي على صد هجمات المتشددين قرب مدينة حديثة.

ويقول معهد بروكينجز إن العدناني سوري من إدلب كان قد أعلن الولاء للقاعدة قبل أكثر من عشر سنوات وسجنته القوات الأمريكية بالعراق في السابق.

ولم يؤكد الكولونيل الأمريكي ستيف وارين المتحدث باسم قوات التحالف صحة تقرير الجيش العراقي لكنه قال إن طائرات التحالف لم تستهدف العدناني.